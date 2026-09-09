Καρέτσας: Καθησυχαστικά τα πρώτα νέα για την υγεία του - Αφυδάτωση έδειξαν οι πρώτες εξετάσεις

Η αφυδάτωση εξετάζεται ως η πιο πιθανή αιτία της ξαφνικής αδιαθεσίας του Κώστα Καρέτσα κατά τη διάρκεια του αγώνα της Ντόρτμουντ με την Βιγιαρεάλ 

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Καρέτσας: Καθησυχαστικά τα πρώτα νέα για την υγεία του - Αφυδάτωση έδειξαν οι πρώτες εξετάσεις
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Καθησυχαστικά είναι τα πρώτα νέα για την κατάσταση της υγείας του Κωνσταντίνου Καρέτσα, ο οποίος ένιωσε αδιαθεσία και αποχώρησε στο 22ο λεπτό του ντεμπούτου του στο Champions League.

Μάλιστα, ο Έλληνας ποδοσφαιριστής που κάθισε μόνος του στον αγωνιστικό χώρο και ζήτησε να γίνει αλλαγή, χρειάστηκε να αποχωρήσει με φορείο από το γήπεδο, προκαλώντας μεγάλη ανησυχία τόσο στους ιθύνοντες των Βεστφαλών όσο και σε αυτούς που παρακολουθούσαν την αναμέτρηση.

Σύμφωνα με τον δημοσιογράφο Bob Faesen που καλύπτει το ρεπορτάζ της Ντόρτμουντ ξεκαθαρίζει πως η αφυδάτωση φαίνεται να αποτέλεσε έναν από τους παράγοντες που ενδέχεται να συνδέονται με το περιστατικό. Η ανεπαρκής έλλειψη νερού μπορεί να προκαλέσει συμπτώματα όπως ζάλη και πονοκέφαλο, αλλά και να οδηγήσει σε επιτάχυνση του καρδιακού ρυθμού, κάτι που εξετάζεται στην περίπτωση του Καρέτσα.

Το σημαντικότερο ωστόσο που προκύπτει από το συγκεκριμένο δημοσίευμα είναι πως η κατάσταση της υγείας του 18χρονου ποδοσφαιριστή είναι καλή, προκαλώντας την ανακούφιση των ανθρώπων της Ντόρτμουντ αλλά και στο περιβάλλον του ποδοσφαιριστή.

Πώς η αφυδάτωση μπορεί να επηρεάσει έναν αθλητή την ώρα του αγώνα

Η αφυδάτωση συμβαίνει όταν ένας αθλητής χάνει περισσότερα υγρά απ’ όσα αναπληρώνει, συνήθως μέσω εφίδρωσης κατά τη διάρκεια παρατεταμένης ή έντονης άσκησης. Ο κίνδυνος αυξάνεται:

σε ζεστές ή υγρές συνθήκεςμε βαρύ προστατευτικό εξοπλισμόκακή προσαρμογή στη ζέστηυπάρχουσα ασθένειαόταν ο αθλητής ξεκινά ήδη υποενυδατωμένος τον αγώνα

Κατά τη διάρκεια έντονης άσκησης στη ζέστη, οι απώλειες ιδρώτα μπορούν να πλησιάσουν τα 2 λίτρα ανά ώρα.

Κατά τη διάρκεια ενός αγώνα:

Η αφυδάτωση μπορεί να εμφανιστεί αρχικά ως δίψα, ξηροστομία, πονοκέφαλος, ασυνήθιστη κόπωση, ζάλη ή λιποθυμίαΤα ούρα μπορεί να γίνουν πιο σκούρα και λιγότερο συχνά, αν και το χρώμα των ούρων είναι πιο χρήσιμο πριν ή μετά το παιχνίδι παρά στην μέση ενός αγώνα

Καθώς η αφυδάτωση εξελίσσεται, ο αθλητής μπορεί να αναπτύξει:

μυϊκή αδυναμίαευερεθιστότητακακή συγκέντρωσηπιο αργές αντιδράσειςαισθητή πτώση σε ταχύτητα, αντοχή και συντονισμό

μπορεί να εμφανιστούν μυϊκές κράμπες, αν και οι κράμπες δεν είναι ειδικές για την αφυδάτωση και μπορούν επίσης να αντανακλούν κόπωση ή άλλους παράγοντες.

Η εμπλοκή του κυκλοφορικού συστήματος

Ο λόγος είναι σε μεγάλο βαθμό κυκλοφορικός και θερμορυθμιστικός.

Η απώλεια σωματικού νερού μειώνει τον όγκο του αίματος, επομένως η καρδιά πρέπει να εργαστεί σκληρότερα για να διατηρήσει τη ροή του αίματος στους εργαζόμενους μύες και το δέρμα. Ο καρδιακός ρυθμός μπορεί να αυξηθεί, η αρτηριακή πίεση μπορεί να μειωθεί και το σώμα γίνεται λιγότερο αποτελεσματικό στην απαγωγή της θερμότητας.

Συνεπώς, η θερμοκρασία του πυρήνα αυξάνεται πιο γρήγορα, ενώ η προσπάθεια γίνεται πιο έντονη και η κόπωση αυξάνεται. Οι οδηγίες αθλητιατρικής σημειώνουν ότι η αφυδάτωση σε επίπεδο περίπου 2% της σωματικής μάζας μπορεί ήδη να επηρεάσει την απόδοση και τη ρύθμιση της θερμοκρασίας.

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