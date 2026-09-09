Σοκ στην Ντόρτμουντ με την κατάρρευση του Καρέτσα - Πρόβλημα στο κυκλοφορικό η πρώτη εκτίμηση

Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο και η κατάστασή του εξελίσσεται ομαλά, χωρίς ακόμα να έχουν δοθεί λεπτομέρειες από τον σύλλογο

Μιχάλης Παπαδάκος

Σοκ στην Ντόρτμουντ με την κατάρρευση του Καρέτσα - Πρόβλημα στο κυκλοφορικό η πρώτη εκτίμηση
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
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  • Ο Κωνσταντίνος Καρέτσας της Ντόρτμουντ κατέρρευσε στο γήπεδο κατά τη διάρκεια αγώνα Champions League και χρειάστηκε άμεση ιατρική βοήθεια.
  • Η πρώτη εκτίμηση αναφέρει πρόβλημα στο κυκλοφορικό σύστημα, πιθανώς στην αιμάτωση των άκρων του.
  • Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο και η κατάστασή του εξελίσσεται ομαλά, χωρίς ακόμα να έχουν δοθεί λεπτομέρειες από τον σύλλογο.
  • Θα υποβληθεί σε σειρά εξετάσεων για να καθοριστεί η σοβαρότητα της κατάστασης και οι επιπτώσεις στην τρέχουσα σεζόν και καριέρα του.
  • Αναμένεται να απουσιάσει από τις επόμενες αγωνιστικές, όπως και ο τραυματίας Γιάννης Κωνσταντέλιας.
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Τα πράγματα για τα δύο Ελληνόπουλα της Ντόρτμουντ δεν πηγαίνουν καλά, καθώς μετά τον σοβαρό τραυματισμό του Γιάννη Κωνσταντέλια που χάνει τουλάχιστον τα 2/3 της σεζόν, ήρθε η σοκαριστική στιγμή με τον Κωνσταντίνο Καρέτσα, που κατέρρευσε στο γήπεδο.

Ο νεαρός άσος της Μπορούσια κάθισε στο χορτάρι κατά τη διάρκεια του αγώνα του Champions League με τη Βιγιαρεάλ και ζήτησε ιατρική βοήθεια, χωρίς κανείς να καταλάβει εκ πρώτης τη σοβαρότητα της κατάστασής του.

Βγήκε με φορείο κι έφυγε κατευθείαν για το νοσοκομείο, καθώς ο ίδιος εξήγησε στο ιατρικό επιτελείο ότι έχριζε άμεσης ιατρικής βοήθειας. Εν τέλει, η κατάσταση της υγείας του εξελίσσεται ομαλά και σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις αντιμετωπίζει προβλήματα με το κυκλοφορικό. Εν ολίγοις, φαίνεται ότι αντιμετωπίζει πρόβλημα με την αιμάτωση των άκρων του.

Προς το παρόν δεν έχει βγει κάτι άλλο προς τα έξω από τον γερμανικό σύλλογο, και αναμένεται το ιατρικό ανακοινωθέν για να αποσαφηνιστεί πλήρως η κατάστασή του. Είναι πολύ πρώιμο να εξαχθούν ασφαλή συμπεράσματα τόσο για την τρέχουσα σεζόν, όσο και για το υπόλοιπο της καριέρας του, καθώς θα πρέπει να υποβληθεί σε σειρά εξετάσεων για να έχει το ιατρικό επιτελείο των Βεστφαλών πλήρη εικόνα για την κατάστασή του. Θεωρείται πάντως δεδομένο ότι το επόμενο διάστημα θα βρίσκεται στα πιτς μαζί με τον «Ντέλια».

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