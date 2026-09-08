Ντόρτμουντ: Ανησυχία για τον Καρέτσα, αποχώρησε με φορείο από το ματς κόντρα στη Βιγιαρεάλ

Ανησυχία στη Μπορούσια Ντόρτμουντ για τον Κωνσταντίνο Καρέτσα, ο οποίος ένιωσε έντονη αδιαθεσία κατά τη διάρκεια του αγώνα με αντίπαλο τη Βιγιαρεάλ για τη League Phase του Τσάμπιονς Λιγκ και αποχώρησε στο 26’ με φορείο.

Αμέσως το ιατρικό επιτελείο της Ντόρτμουντ εισήλθε στον αγωνιστικό χώρο για να τού παρέχει τις πρώτες βοήθειες. Τελικά, ο 18άχρονος μεσοεπιθετικός αποχώρησε με φορείο από το γήπεδο και δάκρυα στα μάτια, ενώ, έλαβε το θερμό χειροκρότημα από τους φιλάθλους που βρέθηκαν στο «Σιγκνάλ Ιντούνα Παρκ».

Αυτή η νέα ατυχία έρχεται μερικές μόλις μέρες μετά τον σοβαρό τραυματισμό του Γιάννη Κωνσταντέλια, ο οποίος υπέστη ρήξη χιαστού στο ντεμπούτο του, στη Μπουντεσλίγκα.