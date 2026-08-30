Το συγκινητικό μήνυμα της εθνικής Ελλάδας για τον Κωνσταντέλια: «Τίποτα δεν θα σε σταματήσει»

Η ρήξη χιαστού που υπέστη ο Γιάννης Κωνσταντέλιας στο αριστερό γόνατο κατά τη διάρκεια του ντεμπούτου στη Μπουντεσλίγκα με τη Μπορούσια Ντόρτμουντ, τον κρατά προσωρινά μακριά από τα γήπεδα, όμως, η εθνική ομάδα φρόντισε να του θυμίσει πως στον δρόμο της επιστροφής δεν θα είναι μόνος.

Η εθνική Ελλάδας δημοσίευσε στον επίσημο λογαριασμό στα κοινωνικά δίκτυα μία φωτογραφία με τον «Ντέλια» να φορά τη γαλανόλευκη φανέλα και του ευχήθηκε περαστικά, τονίζοντας ότι «τίποτε δεν θα σταματήσει» και «είμαστε δίπλα σου».

Το story της εθνικής:

Ν–α έχεις δύναμη.

Τ–ίποτε δεν θα σταματήσει.

Ε–ίμαστε δίπλα σου.

Λ–επτό με το λεπτό.

Ι–σχυρή θέληση.

Α–νυπομονούμε να σε απολαύσουμε πάλι.

Σ–ιδερένιος!

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