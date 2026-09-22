Δημοσκόπηση MRB: Ποιος έχει το ηθικό πλεονέκτημα στη σύγκρουση ΗΠΑ – Ιράν

Snapshot Ο Εμανουέλ Μακρόν είναι ο ηγέτης που αξιολογείται πιο θετικά από τους Έλληνες όσον αφορά τα εθνικά συμφέροντα, με ποσοστό 41,3%.

Η Γαλλία είναι η χώρα με το υψηλότερο επίπεδο εμπιστοσύνης στην Ελλάδα, συγκεντρώνοντας 40,2%.

Το 74,2% των Ελλήνων θέλει να σταματήσει άμεσα η σύγκρουση ΗΠΑ – Ιράν πριν συζητηθεί το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν.

Το 65,5% υποστηρίζει την άμεση συμφωνία τερματισμού του πολέμου στην Ουκρανία, ακόμη και αν αυτό σημαίνει παραχώρηση εδαφών από την Ουκρανία.

Πάνω από το 59% θεωρεί ότι η Ελλάδα έπρεπε να είχε ακολουθήσει πιο ευέλικτη πολιτική στον ρωσο-ουκρανικό πόλεμο για να διατηρήσει τους δεσμούς με τη Ρωσία. Snapshot powered by AI

Εξαιρετικά ενδιαφέροντα στοιχεία παρουσιάζει δημοσκόπηση της MRB που εξετάζει τη στάση των Ελλήνων τόσο απέναντι στη σύγκρουση ΗΠΑ – Ιράν, όσο και απέναντι στον ρωσο-ουκρανικό πόλεμο. Την ίδια στιγμή, ο Εμανουέλ Μακρόν είναι ο ηγέτης ξένης δύναμης που συγκεντρώνει τις περισσότερες θετικές αξιολογήσεις, ενώ η Γαλλία είναι η χώρα που συγκεντρώνει το μεγαλύτερο βαθμό εμπιστοσύνης.

Ως προς την αξιολόγηση της πολιτικής των ηγετών απέναντι στα συμφέροντα της χώρας μας:

Το 41,3% αξιολογεί θετικά τον πρόεδρο της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν

Το 24,1% τον πρόεδρο της Ρωσίας, Βλαντιμίρ Πούτιν

Το 24% την πρωθυπουργό της Ιταλίας, Τζόρτζια Μελόνι

Το 23,9% τον πρόεδρο της Κίνας, Σι Τζινπίνγκ

Το 19,7% τον πρωθυπουργό του Ισραήλ, Μπέντζαμιν Νετανιάχου

Το 15,9% τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ

Το 15,2% τον πρόεδρο της Ουκρανίας, Βολοντιμίρ Ζελένσκι

Το 8,3% τον καγκελάριο της Γερμαναίας, Φρίντριχ Μερτς

Ποια χώρα εμπιστεύονται περισσότερο

Τον υψηλότερο βαθμό εμπιστοσύνης συγκεντρώνει η Γαλλία με 40,2% και ακολουθεί η Ρωσία με 30,3%, η Κίνα με 29,9%, το Ισραήλ με 25,7%, η Βρετανία με 22,1%, η Γερμανία με 21,6%, οι ΗΠΑ με 19,3%, η Ουκρανία με 18,9%, το Ιράν με 8,6% και η Τουρκία με 4,8%.

Πόσοι θέλουν να σταματήσει η σύγκρουση ΗΠΑ - Ιράν

Το 74,2% απαντά πως θέλει πρώτα να σταματήσει η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή και έπειτα να συζητηθεί το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, ενώ το 15,3% απαντά πως θα πρέπει να συνεχιστεί η σύγκρουση έως ότου η Τεχεράνη αποδεχθεί συμφωνία για τα πυρηνικά.

Το 50,4% εκτιμά πως για την ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή ευθύνονται οι Ηνωμένες Πολιτείες, το 21,4% πως ευθύνεται το Ισραήλ και το 12,5% πως ευθύνεται το Ιράν.

Το 51,1% εκτιμά πως το Ιράν έχει το ηθικό πλεονέκτημα στη σύγκρουση ως μια χώρα που αμύνεται απέναντι σε μια υπερδύναμη, ενώ το 23,7% θεωρεί πως το ηθικό πλεονέκτημα το έχουν οι ΗΠΑ ως η μεγαλύτερη δημοκρατία του κόσμου.

Για τον πόλεμο στην Ουκρανία

Το 65,5% απαντά πως θα πρέπει να υπάρξει άμεση συμφωνία τερματισμού του πολέμου και αν χρειαστεί, η Ουκρανία να παραχωρήσει μέρος των εδαφών της. Στον αντίποδα, το 15,4% απαντά πως ο πόλεμος θα πρέπει να συνεχιστεί μέχρι και την τελική νίκη της Ουκρανίας.

Το 55% διαφωνεί με τη στήριξη της ΕΕ στην Ουκρανία, ενώ το 35,8% συμφωνεί.

Το 59,6% θεωρεί πως η χώρα θα έπρεπε να είχε ακολουθήσει μια πιο ευέλικτη προσέγγιση στον πόλεμο της Ουκρανίας ώστε να μη διαρραγούν οι δεσμοί με τη Ρωσία. Στον αντίποδα το 30% συμφωνεί με τη στάση της Ελλάδας απέναντι στον ρωσοουκρανικό πόλεμο.

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