Δημοσκόπηση MRB: Ποιος έχει το ηθικό πλεονέκτημα στη σύγκρουση ΗΠΑ – Ιράν
Ποια η στάση των πολιτών απέναντι στον πόλεμο Ρωσίας - Ουκρανίας
Snapshot
- Ο Εμανουέλ Μακρόν είναι ο ηγέτης που αξιολογείται πιο θετικά από τους Έλληνες όσον αφορά τα εθνικά συμφέροντα, με ποσοστό 41,3%.
- Η Γαλλία είναι η χώρα με το υψηλότερο επίπεδο εμπιστοσύνης στην Ελλάδα, συγκεντρώνοντας 40,2%.
- Το 74,2% των Ελλήνων θέλει να σταματήσει άμεσα η σύγκρουση ΗΠΑ – Ιράν πριν συζητηθεί το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν.
- Το 65,5% υποστηρίζει την άμεση συμφωνία τερματισμού του πολέμου στην Ουκρανία, ακόμη και αν αυτό σημαίνει παραχώρηση εδαφών από την Ουκρανία.
- Πάνω από το 59% θεωρεί ότι η Ελλάδα έπρεπε να είχε ακολουθήσει πιο ευέλικτη πολιτική στον ρωσο-ουκρανικό πόλεμο για να διατηρήσει τους δεσμούς με τη Ρωσία.
Εξαιρετικά ενδιαφέροντα στοιχεία παρουσιάζει δημοσκόπηση της MRB που εξετάζει τη στάση των Ελλήνων τόσο απέναντι στη σύγκρουση ΗΠΑ – Ιράν, όσο και απέναντι στον ρωσο-ουκρανικό πόλεμο. Την ίδια στιγμή, ο Εμανουέλ Μακρόν είναι ο ηγέτης ξένης δύναμης που συγκεντρώνει τις περισσότερες θετικές αξιολογήσεις, ενώ η Γαλλία είναι η χώρα που συγκεντρώνει το μεγαλύτερο βαθμό εμπιστοσύνης.
Ως προς την αξιολόγηση της πολιτικής των ηγετών απέναντι στα συμφέροντα της χώρας μας:
- Το 41,3% αξιολογεί θετικά τον πρόεδρο της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν
- Το 24,1% τον πρόεδρο της Ρωσίας, Βλαντιμίρ Πούτιν
- Το 24% την πρωθυπουργό της Ιταλίας, Τζόρτζια Μελόνι
- Το 23,9% τον πρόεδρο της Κίνας, Σι Τζινπίνγκ
- Το 19,7% τον πρωθυπουργό του Ισραήλ, Μπέντζαμιν Νετανιάχου
- Το 15,9% τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ
- Το 15,2% τον πρόεδρο της Ουκρανίας, Βολοντιμίρ Ζελένσκι
- Το 8,3% τον καγκελάριο της Γερμαναίας, Φρίντριχ Μερτς
Ποια χώρα εμπιστεύονται περισσότερο
Τον υψηλότερο βαθμό εμπιστοσύνης συγκεντρώνει η Γαλλία με 40,2% και ακολουθεί η Ρωσία με 30,3%, η Κίνα με 29,9%, το Ισραήλ με 25,7%, η Βρετανία με 22,1%, η Γερμανία με 21,6%, οι ΗΠΑ με 19,3%, η Ουκρανία με 18,9%, το Ιράν με 8,6% και η Τουρκία με 4,8%.
Πόσοι θέλουν να σταματήσει η σύγκρουση ΗΠΑ - Ιράν
Το 74,2% απαντά πως θέλει πρώτα να σταματήσει η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή και έπειτα να συζητηθεί το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, ενώ το 15,3% απαντά πως θα πρέπει να συνεχιστεί η σύγκρουση έως ότου η Τεχεράνη αποδεχθεί συμφωνία για τα πυρηνικά.
Το 50,4% εκτιμά πως για την ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή ευθύνονται οι Ηνωμένες Πολιτείες, το 21,4% πως ευθύνεται το Ισραήλ και το 12,5% πως ευθύνεται το Ιράν.
Το 51,1% εκτιμά πως το Ιράν έχει το ηθικό πλεονέκτημα στη σύγκρουση ως μια χώρα που αμύνεται απέναντι σε μια υπερδύναμη, ενώ το 23,7% θεωρεί πως το ηθικό πλεονέκτημα το έχουν οι ΗΠΑ ως η μεγαλύτερη δημοκρατία του κόσμου.
Για τον πόλεμο στην Ουκρανία
Το 65,5% απαντά πως θα πρέπει να υπάρξει άμεση συμφωνία τερματισμού του πολέμου και αν χρειαστεί, η Ουκρανία να παραχωρήσει μέρος των εδαφών της. Στον αντίποδα, το 15,4% απαντά πως ο πόλεμος θα πρέπει να συνεχιστεί μέχρι και την τελική νίκη της Ουκρανίας.
Το 55% διαφωνεί με τη στήριξη της ΕΕ στην Ουκρανία, ενώ το 35,8% συμφωνεί.
Το 59,6% θεωρεί πως η χώρα θα έπρεπε να είχε ακολουθήσει μια πιο ευέλικτη προσέγγιση στον πόλεμο της Ουκρανίας ώστε να μη διαρραγούν οι δεσμοί με τη Ρωσία. Στον αντίποδα το 30% συμφωνεί με τη στάση της Ελλάδας απέναντι στον ρωσοουκρανικό πόλεμο.