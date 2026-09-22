Μετρό Θεσσαλονίκης: Ακινητοποιήθηκε συρμός - Μέσω της Τροχιάς 1 η κυκλοφορία

Snapshot Ένας συρμός ακινητοποιήθηκε στον σταθμό «Βούλγαρη» του Μετρό Θεσσαλονίκης το απόγευμα της Τρίτης.

Η κυκλοφορία από τον σταθμό «Νέα Ελβετία» έως τον σταθμό «25η Μαρτίου» πραγματοποιείται μόνο μέσω της Τροχιάς 1.

Τα δρομολόγια στο υπόλοιπο τμήμα της γραμμής διεξάγονται κανονικά.

Οι επιβάτες πρέπει να μετεπιβιβαστούν στον σταθμό «25η Μαρτίου» για να συνεχίσουν τη διαδρομή τους.

Η κανονική κυκλοφορία θα αποκατασταθεί μετά την απομάκρυνση του ακινητοποιημένου συρμού. Snapshot powered by AI

Συρμός ακινητοποιήθηκε το απόγευμα της Τρίτης στο μετρό της Θεσσαλονίκης.

Ο συρμός ακινητοποιήθηκε στον σταθμό «Βούλγαρη», με αποτέλεσμα να τροποποιηθούν τα δρομολόγια.

Ειδικότερα, η κυκλοφορία από το σταθμό «Νέα Ελβετία» έως το σταθμό «25η Μαρτίου» θα πραγματοποιείται μόνο μέσω της Τροχιάς 1.

Τα δρομολόγια διεξάγονται κανονικά κατά μήκος του υπολοίπου της γραμμής, ενώ οι επιβάτες που θέλουν να συνεχίσουν τη διαδρομή τους πρέπει να μετεπιβιβαστούνε στο σταθμό «25η Μαρτίου».

Η κυκλοφορία θα αποκατασταθεί όταν απομακρυνθεί ο συρμός που ακινητοποιήθηκε.

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