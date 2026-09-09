Τι έγινε με τον Καρέτσα: Τι σημαίνουν τα «προβλήματα στο κυκλοφορικό» που ανακοίνωσε η Ντόρτμουντ

Snapshot Ο Κωνσταντίνος Καρέτσας παρουσίασε «προβλήματα στο κυκλοφορικό» κατά τη διάρκεια αγώνα της Ντόρτμουντ και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο για περαιτέρω εξετάσεις.

Η φράση «προβλήματα στο κυκλοφορικό» περιγράφει συμπτώματα όπως αδυναμία, ζάλη ή σχεδόν λιποθυμία, αλλά δεν αποτελεί διάγνωση συγκεκριμένης πάθησης.

Πιθανές αιτίες κυκλοφορικών συμπτωμάτων σε αθλητές περιλαμβάνουν αφυδάτωση, χαμηλή αρτηριακή πίεση, ή αγγειοπνευμονογαστρική συγκοπή, χωρίς να έχει επιβεβαιωθεί κάτι τέτοιο στην περίπτωση Καρέτσα.

Η Ντόρτμουντ δεν έχει ανακοινώσει νέα ιατρικά ευρήματα και η αιτία του επεισοδίου παραμένει άγνωστη.

Ιατρική αξιολόγηση είναι απαραίτητη σε περιπτώσεις λιποθυμίας ή σοβαρών συμπτωμάτων κατά την άσκηση για να αποκλειστούν σοβαρά καρδιαγγειακά προβλήματα. Snapshot powered by AI

Η ενημέρωση της Μπορούσια Ντόρτμουντ για τον Κωνσταντίνο Καρέτσα για «προβλήματα στο κυκλοφορικό» ακούγεται ανησυχητική, αλλά δεν αποτελεί διάγνωση. Η φράση μπορεί να περιλαμβάνει συμπτώματα όπως αδυναμία, ζάλη, σχεδόν λιποθυμία ή ξαφνική πτώση της αρτηριακής πίεσης.

Μέχρι αυτήν τη στιγμή, 08:15 της Τετάρτης, η Ντόρτμουντ δεν έχει δώσει κάποια άλλη επίσημη ενημέρωση για το περιστατικό.

Τι συνέβη στον Κωνσταντίνο Καρέτσα κατά τη διάρκεια του αγώνα;

Ο Καρέτσας έκανε το ντεμπούτο του στο Champions League εναντίον της Βιγιαρεάλ το βράδυ της Τρίτης, όταν, αφού έπαιξε μια πάσα και χωρίς άλλη επαφή από αντίπαλο, έδωσε σήμα ότι κάτι δεν πήγαινε καλά και κάθισε στο έδαφος. Έλαβε ιατρική βοήθεια και μεταφέρθηκε με φορείο εκτός αγώνα και στο νοσοκομείο.

Η Ντόρτμουντ ενημέρωσε ότι ο 18χρονος διεθνής Έλληνας είχε αντιμετωπίσει «προβλήματα στο κυκλοφορικό», τα πήγαινε καλά υπό τις συνθήκες και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο για περαιτέρω εξετάσεις. Οι αξιωματούχοι του συλλόγου δήλωσαν ότι το επεισόδιο εμφανίστηκε ξαφνικά και οι εξετάσεις είχαν ως στόχο να «αποκλείσουν τα πάντα».

Δεν έχει διαγνωστεί επισήμως καμία συγκεκριμένη καρδιακή, αγγειακή ή άλλη πάθηση. Συνεπώς, είναι ανεύθυνο να συναχθεί κάτι τέτοιο από τις εικόνες ή τη φράση «προβλήματα στο κυκλοφορικό». Δεν υπάρχει νέο ιατρικό εύρημα που να κατατάσσει τα προηγούμενα στοιχεία ως επιβεβαιωτικά ή αντικρουόμενα: η αιτία παραμένει προς το παρόν αβέβαιη.

Τι μπορεί να προκαλέσει κυκλοφορικά συμπτώματα σε έναν αθλητή;

Αρκετά σχετικά συνηθισμένα προβλήματα μπορούν να διαταράξουν προσωρινά την κυκλοφορία του αίματος κατά τη διάρκεια έντονης σωματικής δραστηριότητας, όπως συμβαίνει σε αθλητές.

Η αφυδάτωση και το θερμικό στρες μπορούν να μειώσουν τον όγκο του κυκλοφορούντος αίματος και την αρτηριακή πίεση, προκαλώντας αδυναμία, ζάλη ή σχεδόν λιποθυμία. Η έντονη εφίδρωση μπορεί να επιδεινώσει τις απώλειες υγρών και ηλεκτρολυτών. Η αφυδάτωση είναι η μια συνήθης αιτία προσυγκοπής και ζάλης που σχετίζεται με την σωματική προσπάθεια. Προσυγκοπή είναι ένας ιατρικός όρος για την αίσθηση ότι είστε έτοιμοι να λιποθυμήσετε, παρόλο που στην πραγματικότητα δεν χάνετε τις αισθήσεις σας. Συχνά περιγράφεται ως σοβαρή ζάλη ή σχεδόν λιποθυμία. Η αγγειοπνευμονογαστρική ή αντανακλαστική συγκοπή εμφανίζεται όταν το αυτόνομο νευρικό σύστημα ρίχνει ξαφνικά τον καρδιακό ρυθμό και την αρτηριακή πίεση, μειώνοντας για λίγο τη ροή του αίματος στον εγκέφαλο. Μπορεί να προκληθεί ζάλη, εφίδρωση, ναυτία και λιποθυμία. Είναι συχνή σε νεότερα άτομα και συνήθως είναι καλοήθης. Μια προσωρινή χαμηλή αρτηριακή πίεση μπορεί επίσης να εμφανιστεί όταν το αίμα λιμνάζει στα πόδια, ιδιαίτερα μετά από απότομη διακοπή έντονης άσκησης. Σε ορισμένες περιπτώσεις, η χαμηλή γλυκόζη στο αίμα μπορεί να συμβάλει σε αδυναμία, τρέμουλο ή ζάλη.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Καμία από αυτές τις εξηγήσεις δεν μπορεί να αποδοθεί στην περίπτωση του Κωνσταντίνου Καρέτσα χωρίς να γνωρίζουμε τα ιατρικά του αποτελέσματα.

Γιατί οι γιατροί διερευνούν προσεκτικά τα συμπτώματα κατά τη διάρκεια της άσκησης;

Η σχεδόν λιποθυμία ή η λιποθυμία κατά τη διάρκεια της άσκησης χρήζει μεγαλύτερης προσοχής από μια συνηθισμένη λιποθυμία μετά από παρατεταμένη ορθοστασία.

Η Αμερικανική Καρδιολογική Εταιρεία σημειώνει ότι η συγκοπή λόγω άσκησης μπορεί περιστασιακά να σχετίζεται με έναν ανώμαλο καρδιακό ρυθμό ή ένα δομικό καρδιακό πρόβλημα και συνιστά καρδιαγγειακή αξιολόγηση πριν οι αθλητές επιστρέψουν στην προπόνηση ή τους αγώνες.

Οι γιατροί μπορούν να ελέγξουν την αρτηριακή πίεση, την ενυδάτωση, τους ηλεκτρολύτες και τη γλυκόζη του αίματος, να πραγματοποιήσουν ηλεκτροκαρδιογράφημα και, όταν ενδείκνυται, να χρησιμοποιήσουν απεικόνιση καρδιάς ή παρακολούθηση καρδιακού ρυθμού.

Ο σκοπός είναι συχνά προληπτικός: να αποκλειστούν τυχόν ασυνήθιστες αλλά σημαντικές αιτίες, όχι επειδή υποθέτουν ότι υπάρχει κάποια σοβαρή διάγνωση.

Οι αθλητές μπορούν επίσης να αναπτύξουν πραγματικά αγγειακά προβλήματα, όπως βαθιά φλεβική θρόμβωση, πνευμονική εμβολή ή διαταραχή της αρτηριακής κυκλοφορίας. Αυτά τείνουν να παράγουν ενδείξεις όπως πόνο ή πρήξιμο στα άκρα και δυσκολία στην αναπνοή. Προς το παρόν δεν υπάρχουν στοιχεία που να συνδέουν τον Καρέτσα με οποιαδήποτε από αυτές τις παθήσεις.

Ποια προειδοποιητικά σημάδια έχουν την μεγαλύτερη σημασία;

Πόνος στο στήθος

Ανεξήγητη δύσπνοια

Αίσθημα παλμών

Επαναλαμβανόμενη αίσθηση λιποθυμίας

Λιποθυμία κατά τη διάρκεια της άσκησης

Όλα τα παραπάνω χρήζουν ιατρικής αξιολόγησης. Για όποιον ασκείται τακτικά και έντονα, η απώλεια συνείδησης, η σύγχυση, η επίμονη δυσκολία στην αναπνοή ή ο πόνος στο στήθος χρήζουν επείγουσας ιατρικής φροντίδας.

Συχνές Ερωτήσεις

Η μεταφορά του Καρέτσα σε φορείο σημαίνει ότι έχασε τις αισθήσεις του;

Καμία δημόσια αναφορά που εξετάζεται εδώ δεν επιβεβαιώνει ότι έχασε τις αισθήσεις του. Η τοποθέτηση σε φορείο είναι μέτρο ασφαλείας όταν ένας αθλητής δεν είναι καλά και δεν πρέπει να χρησιμοποιείται για να εξαχθεί μια αυθαίρετη διάγνωση.

Γιατί οι γιατροί μπορεί να κρατήσουν έναν αθλητή στο νοσοκομείο ακόμα κι αν αισθάνεται καλύτερα;

Τα συμπτώματα μπορούν να υποχωρήσουν γρήγορα ακόμα και όταν η αιτία εξακολουθεί να απαιτεί ηλεκτροκαρδιογράφημα, εξετάσεις αίματος ή παρακολούθηση. Η παρατήρηση μπορεί επομένως να είναι προληπτική.

Συμπέρασμα

Η αιτία του επεισοδίου του Κωνσταντίνου Καρέτσα παραμένει αβέβαιη. Η φράση της Ντόρτμουντ για «προβλήματα στο κυκλοφορικό» περιγράφει το αναφερόμενο κλινικό πρόβλημα, όχι την υποκείμενη αιτία του.

Οι αθλητές μπορούν να εμφανίσουν προσωρινά συμπτώματα που σχετίζονται με την κυκλοφορία του αίματος από κοινές αιτίες όπως αφυδάτωση, χαμηλή αρτηριακή πίεση ή αγγειοπνευμονογαστρική απόκριση. Επειδή παρόμοια συμπτώματα μπορεί περιστασιακά να σηματοδοτούν κάτι πιο σημαντικό κατά τη διάρκεια της άσκησης, η αξιολόγηση στο νοσοκομείο είναι μια κατάλληλη προφύλαξη και όχι απόδειξη ότι έχει βρεθεί μια σοβαρή διάγνωση.

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