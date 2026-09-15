Ζεφύρι: Πυροβολισμοί τα ξημερώματα - Επτά κάλυκες στο σημείο, στο μικροσκόπιο της ΕΛΑΣ το κίνητρο

Snapshot Πυροισμοί σημειώθηκαν τα ξημερώματα στο Ζεφύρι, προκαλώντας ζημιές σε σταθμευμένο όχημα.

Επτά κάλυκες βρέθηκαν στο σημείο, ενώ ο δράστης πυροβόλησε από αυτοκίνητο χωρίς να κατέβει.

Το περιστατικό πιθανόν συνδέεται με προσωπικές διαφορές, ενώ εξετάζεται οικογενειακός δεσμός μεταξύ δράστη και θύματος.

Η ΕΛΑΣ συλλέγει και αναλύει βιντεοληπτικό υλικό για την ταυτοποίηση του δράστη και την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης.

Η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη με στόχο την εξακρίβωση των ακριβών συνθηκών του περιστατικού. Snapshot powered by AI

Συναγερμός σήμανε τα ξημερώματα της Τρίτης (15/9) στο Ζεφύρι, όταν σημειώθηκε περιστατικό με πυροβολισμούς, με αποτέλεσμα να προκληθούν ζημιές σε σταθμευμένο όχημα.

Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 5:30 το πρωί. Ένα άτομο, το οποίο επέβαινε σε αυτοκίνητο, πλησίασε το σπίτι ενός 48χρονου και, χωρίς να κατέβει από το όχημα, άνοιξε πυρ εναντίον αυτοκινήτου που ήταν σταθμευμένο έξω από την κατοικία.

Μετά τους πυροβολισμούς, ο οδηγός ανέπτυξε ταχύτητα και απομακρύνθηκε από το σημείο, πριν προλάβει να εντοπιστεί.

Επτά κάλυκες εντοπίστηκαν στο σημείο

Οι αστυνομικές Αρχές ενημερώθηκαν για το περιστατικό περίπου στις 5:50 και έσπευσαν στην περιοχή προκειμένου να πραγματοποιήσουν αυτοψία.

Κατά την έρευνα εντοπίστηκαν συνολικά επτά κάλυκες, ενώ το σταθμευμένο όχημα έφερε εμφανείς οπές από τις σφαίρες.

Οι αστυνομικοί που έχουν αναλάβει την υπόθεση εξετάζουν όλα τα διαθέσιμα στοιχεία, προκειμένου να εξακριβώσουν τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό.

Οι πρώτες πληροφορίες που έχουν συλλέξει οι Αρχές οδηγούν στο ενδεχόμενο το περιστατικό να συνδέεται με προσωπικές διαφορές.

Μάλιστα, εξετάζεται το σενάριο ο δράστης να έχει συγγενική σχέση με τον 48χρονο, γεγονός που στρέφει την έρευνα προς την κατεύθυνση μιας οικογενειακής αντιπαράθεσης.

Παράλληλα, οι αστυνομικοί συγκεντρώνουν και εξετάζουν βιντεοληπτικό υλικό από κάμερες ασφαλείας της περιοχής, σε μια προσπάθεια να εντοπίσουν το όχημα που χρησιμοποίησε ο δράστης και να προχωρήσουν στην ταυτοποίησή του.

Η έρευνα της ΕΛΑΣ βρίσκεται σε εξέλιξη, ενώ αναμένεται να αξιοποιηθούν όλα τα διαθέσιμα στοιχεία για την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης.