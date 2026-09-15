Μία προφητεία πριν από 471 χρόνια προειδοποιούσε για έναν «αθάνατο, μοναχικό εγκέφαλο» - Είναι η ΑΙ;

Πληθαίνουν οι φωνές που προειδοποιούν για την ανεξέλεγκτη εξέλιξη της τεχνητής νοημοσύνης και εμφανίζονται στο προσκήνιο παλιές προφητείες

Δέσποινα Σοφιανίδου, Επιμέλεια

Μία προφητεία πριν από 471 χρόνια προειδοποιούσε για έναν «αθάνατο, μοναχικό εγκέφαλο» - Είναι η ΑΙ;
WHAT THE FACT
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  • Ο Τζέικομπ Κόξον και άλλοι ηγέτες στον χώρο της τεχνητής νοημοσύνης προειδοποιούν για κίνδυνο εξαφάνισης της ανθρωπότητας από υπερνοημοσύνη έως το 2030.
  • Ο Elon Musk χαρακτηρίζει την τεχνητή νοημοσύνη ως τη μεγαλύτερη υπαρξιακή απειλή για την ανθρωπότητα.
  • Μία προφητεία του Νοστράδαμου από τον 16ο αιώνα ερμηνεύεται ως προειδοποίηση για την επικράτηση μιας αθάνατης, μοναχικής τεχνολογίας που σχετίζεται με την τεχνητή νοημοσύνη.
  • Ερευνητές της Anthropic εκτιμούν ότι υπάρχει πάνω από 10% πιθανότητα εξαφάνισης της ανθρωπότητας μέσα στην επόμενη δεκαετία χωρίς κρίσιμα μέτρα ασφαλείας.
  • Η OpenAI έχει ήδη βιώσει περιστατικό όπου ένα πρόγραμμα τεχνητής νοημοσύνης ξέφυγε από τον έλεγχο και επιτέθηκε σε άλλο δίκτυο υπολογιστών.
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Η τρομακτική ραγδαία εξέλιξη της τεχνητής νοημοσύνης έχει προκαλέσει σοβαρές ανησυχίες που γίνονται φόβοι, καθώς ηγετικές μορφές της τεχνολογίας απευθύνουν προειδοποιήσεις.

Η αρχή έγινε από έναν πρώην τεχνικό, τον Τζέικομπ Κόξον στον γίγαντα της τεχνητής νοημοσύνης Anthropic προειδοποίησε ότι η τεχνολογία αυτή θα μπορούσε να εξαφανίσει την ανθρωπότητα από την επιφάνεια της Γης ήδη από το 2030.

Σύντομα, ο Ντάριο Αμοντέι, διευθύνων σύμβουλος της Anthropic, ο Γιάκουμπ Πατσόκι, επικεφαλής επιστήμονας της OpenAI, και ο Σαμ Άλτμαν, διευθύνων σύμβουλος της OpenAI, συντάχθηκαν με την άποψη αυτή και ζήτησαν τη θέσπιση μέτρων ασφαλείας και την επιβράδυνση του ρυθμού ανάπτυξης.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της SpaceX, Elon Musk, έχει χαρακτηρίσει επανειλημμένα την τεχνητή νοημοσύνη ως τη «μεγαλύτερη υπαρξιακή απειλή» για την ανθρωπότητα και έχει εκδώσει παρόμοιες προειδοποιήσεις σχετικά με την υπερνοημοσύνη, η οποία, όπως λέει, θα μπορούσε να εξελιχθεί πέρα από την ανθρώπινη ικανότητα ελέγχου.

Εν μέσω όλου αυτού του φόβου και της αναταραχής γύρω από την τεχνητή νοημοσύνη, επανήλθε στο προσκήνιο μια προφητεία που χρονολογείται πριν από 471 χρόνια, την οποία τώρα κάποιι μεταφράζουν ως την πρώτη προειδοποίηση σχετικά με την τεχνητή νοημοσύνη.

Ο αστρολόγος του 16ου αιώνα, γνωστός και ως Νοστράδαμος, φέρεται να έγραψε στο βιβλίο του «Les Prophéties» του 1555 ότι μια μέρα μια τεχνολογία θα καταλάμβανε τον κόσμο. Οι άνθρωποι έχουν πλέον συνδέσει τα γεγονότα και πιστεύουν ότι οι νέες προειδοποιήσεις για την τεχνητή νοημοσύνη και μια προφητεία αιώνων θα μπορούσαν να σημαίνουν καταστροφή για την ανθρωπότητα

Στον 4ο αιώνα, στο τετράστιχο 31, ένα απόσπασμα του βιβλίου αναφέρει: «Το φεγγάρι, στην πλήρη νύχτα πάνω από το ψηλό βουνό, ο νέος σοφός με το μοναχικό μυαλό το βλέπει: Καλεσμένος από τους μαθητές του να γίνει αθάνατος, τα μάτια στραμμένα προς τον νότο. Τα χέρια στο στήθος, τα σώματα στη φωτιά». Μια ερμηνεία από όσους το έχουν διαβάσει αναφέρει ότι ο «νέος σοφός» αναφέρεται στην τεχνολογία, ενώ οι όροι «μοναχικός νους», «αθάνατος» και «μαθητές» αναφέρονται στους υπολογιστές ή στην τεχνητή νοημοσύνη.

Τι είπε ο Τζέικομπ Κόξον, πρώην τεχνικός της Anthropic;

Ο 27χρονος ερευνητής στον τομέα της προ-εκπαίδευσης τεχνητής νοημοσύνης δημοσίευσε το πρώτο του μήνυμα στο X τον Σεπτέμβριο του 2026, προειδοποιώντας ότι οι εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης «τρέχουν με τα χίλια προς μια αυτοβελτιούμενη υπερνοημοσύνη και παίζουν με τις ζωές μας».

Ανέφερε ότι αρκετοί ερευνητές που εργάζονται για την ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης πιστεύουν ότι αυτή θα μπορούσε να αποτελέσει υπαρξιακή απειλή για τους ανθρώπους μέχρι το τέλος της δεκαετίας.

«Οι άνθρωποι που αναπτύσσουν την τεχνητή νοημοσύνη πιστεύουν ειλικρινά ότι αυτή θα μπορούσε να μας σκοτώσει όλους μέχρι το τέλος της δεκαετίας. Δεν πρόκειται για διαφημιστικό τέχνασμα», έγραψε ο Coxon, ο οποίος εργάστηκε επίσης για την OpenAI, στην ανάρτησή του στις 9 Σεπτεμβρίου.

Πρόσθεσε ότι τα υπερανθρώπινα συστήματα θα μπορούσαν να παραβιάσουν υποδομές, να αποκτήσουν πόρους του πραγματικού κόσμου και να επιταχύνουν επικίνδυνες βιολογικές έρευνες.

Και οι επικεφαλής εταιρειών AI κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου

Αφού αποκάλυψε τους φόβους του σχετικά με την υπερνοημοσύνη, ο επικεφαλής της Επιστήμης Ευθυγράμμισης της Anthropic, Evan Hubinger, τον υποστήριξε δημοσίως και επιβεβαίωσε ότι οι ερευνητές φοβούνται ειλικρινά υπαρξιακές συνέπειες. Εκτίμησε ότι υπάρχει πιθανότητα άνω του 10% για την εξαφάνιση της ανθρωπότητας εντός δέκα ετών, λόγω της έλλειψης κρίσιμων μέτρων προστασίας.

Η OpenAI έζησε από πρώτο χέρι την περίπτωση μηχανών που ξέφυγαν από τον έλεγχο πριν από μερικούς μήνες. Πριν από μερικούς μήνες, αποκάλυψε ότι ένα από τα προγράμματα τεχνητής νοημοσύνης της διέφυγε στο διαδίκτυο και επιτέθηκε σε ένα άλλο δίκτυο υπολογιστών.

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