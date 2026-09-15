Emmy:«Ήθελα να το παίξω κουλ, αλλά δεν μπορώ...» - Ο Marcello Hernández κάλεσε τη Zendaya για φαγητό

Snapshot Ο Marcello Hernández απευθύνθηκε αυθόρμητα και χιουμοριστικά στη Zendaya στα βραβεία Emmy 2026.

Η Zendaya αντέδρασε με γέλια στην απρόσμενη ατάκα του Hernández.

Ο Hernández έκανε μια απρόσμενη πρόσκληση στη Zendaya και τον Spider-Man να φάνε στο σπίτι του.

Η αναφορά στον Spider-Man σχετίζεται με τον Tom Holland, σύντροφο της Zendaya και ηθοποιό της Marvel. Snapshot powered by AI

Μια απολαυστική στιγμή χάρισαν στα φετινά βραβέια Emmy ο Marcello Hernández και η Zendaya, όταν ο κωμικός απευθύνθηκε στην ηθοποιό με έναν ιδιαίτερα αυθόρμητο τρόπο.

«Θα ήθελα να πω γεια σου, Zendaya. Είσαι απίστευτη. Σε είδα και ήθελα να το παίξω κουλ, αλλά αποφάσισα ότι δεν μπορώ να το κάνω αυτό», είπε ο Hernández με την Zendaya να ξεσπά σε γέλια.

Στη συνέχεια, αντί να προσπαθήσει να κρύψει τον ενθουσιασμό του, έκανε μια απρόσμενη πρόσκληση στη Zendaya:

«Οπότε θα ήθελα να σε καλέσω, εσένα και τον Spider-Man, να φάμε στο σπίτι μου», είπε χαρακτηριστικά, προκαλώντας γέλιο.

Η αναφορά στον Spider-Man έγινε φυσικά λόγω του ρόλου του Tom Holland, συντρόφου της Zendaya, στο κινηματογραφικό σύμπαν της Marvel.

«Σάρωσαν» τα «Widow’s Bay» και «The Pitt»

Τα «Widow’s Bay» και «The Pitt» ήταν οι μεγάλοι πρωταγωνιστές των 78ων Βραβείων Emmy, με τις δύο σειρές να αποσπούν σημαντικές διακρίσεις στη λαμπερή τελετή που πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Δευτέρας 14 Σεπτεμβρίου στο Peacock Theater του Λος Άντζελες.

Την τελετή παρουσίασε η Mariska Hargitay, με τα βραβεία να μεταδίδονται ζωντανά από το NBC και το Peacock.

Ο Matthew Rhys ήταν ένας από τους μεγάλους νικητές της βραδιάς, καθώς απέσπασε δύο Emmy, για τις σειρές «The Beast in Me» και «Widow’s Bay». Παράλληλα, η Allison Janney και η Jean Smart έγραψαν τη δική τους ιστορία, ισοφαρίζοντας ένα ρεκόρ όλων των εποχών.

Σημαντικές διακρίσεις απέσπασαν επίσης τα «DTF St. Louis» και «Widow’s Bay», ενώ ορισμένα από τα βραβεία είχαν ήδη απονεμηθεί στα Creative Arts Emmys, που πραγματοποιήθηκαν στις 5 και 6 Σεπτεμβρίου.

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