Η φλεγόμενη McLaren αποκάλυψε απιστία - Μαζί με νεαρό μοντέλο σκοτώθηκε ο influencer αυτοκινήτων

Στην είδηση του θανάτου του 27χρονου, η σύζυγός του ανάρτησε ένα συγκινητικό αφιέρωμα - Μετά αποκαλύφθηκε η ταυτότητα του δεύτερου επιβάτη 

Δέσποινα Σοφιανίδου, Επιμέλεια

Η φλεγόμενη McLaren αποκάλυψε απιστία - Μαζί με νεαρό μοντέλο σκοτώθηκε ο influencer αυτοκινήτων
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Ο 27χρονος ιδρυτής της South OC Cars and Coffee, Τζέιμς Βερ, και η 22χρονη Αλέξις Κράμερ σκοτώθηκαν σε τροχαίο με McLaren που τυλίχθηκε στις φλόγες στο Ίρβιν της Καλιφόρνια.
  • Η Κράμερ είχε ταξιδέψει από τη Φλόριντα για να συναντήσει τον Βερ μετά από διαδικτυακή γνωριμία, ενώ εκείνος φέρεται να της είπε ψέματα για το διαζύγιό του.
  • Τα δικαστικά αρχεία δείχνουν ότι ο Βερ δεν είχε καταθέσει ακόμη αίτηση διαζυγίου, παρά την αντίθετη πληροφόρηση προς την Κράμερ.
  • Το δυστύχημα συνέβη όταν η McLaren επιτάχυνε από κόκκινο φανάρι, έχασε τον έλεγχο, χτύπησε σε δέντρο και τυλίχθηκε στις φλόγες, με άγνωστο ακόμη ποιος οδηγούσε.
  • Η σύζυγος του Βερ, Έμα, θρηνεί τον άνδρα της και μοιράστηκε φωτογραφίες από τη ζωή τους, εκφράζοντας την αγάπη και τον πόνο της για την απώλεια.
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Ανατρεπτικές διαστάσεις παίρνει το τρομακτικό τροχαίο δυστύχημα, στο Ίρβιν της Καλιφόρνια, όταν η McLaren του ιδρυτή της μεγαλύτερης εβδομαδιαίας έκθεσης αυτοκινήτου στον κόσμο, έπεσε σε δέντρο και τυλίχθηκε στις φλόγες σκοτώνοντας τον ίδιο και άλλο ένα άτομο, τα στοιχεία του οποίου τώρα αποκαλύπτονται.

Πρόκειται για μία 22χρονη, η οποία εμφανίζεται ως κορίτσι των δημοφιλών εστιατορίων Hooters. η οποία πέταξε από τη Φλόριντα για να τον συναντήσει προσωπικά μετά τη γνωριμία τους στο διαδίκτυο.

Η Αλέξις «Λέξι» Κράμερ, πέθανε μαζί με τον ιδρυτή της South OC Cars and Coffee, Τζέιμς Βερ, 27 ετών, όταν το supercar έπεσε σε ένα δέντρο, διαλύθηκε και τυλίχθηκε στις φλόγες στο Irvine της Καλιφόρνια, νωρίς την Κυριακή.

Η Κράμερ είχε φτάσει στην Καλιφόρνια μόλις δύο ημέρες νωρίτερα για να συναντήσει τον Βερ με τον οποίο συνομιλούσε για έναν μήνα.

Η νεαρή μπάρμαν, μοιραζόταν το πάθος του Βερ για τα αυτοκίνητα και τις μοτοσικλέτες και είχε περάσει το Σαββατοκύριακο πηγαίνοντας στο πρώτο ραντεβού μαζί του και παρακολουθώντας την εξαιρετικά δημοφιλή έκθεση αυτοκινήτου του.

Σύμφωνα με την αδελφή της Λέξι, ο Βερ είχε πληρώσει τα αεροπορικά εισιτήριά της, αφού της είπε ότι αυτός και η σύζυγός του, Έμα Βερ, ήταν χωρισμένοι και βρίσκονταν σε διαδικασία διαζυγίου.

Η Γκρέισι, ωστόσο, είπε ότι είχε αμφιβολίες για το τι είχαν πει στην αδερφή της, καθώς τα αρχεία του δικαστηρίου της κομητείας Όραντζ που εξετάστηκαν από την Post φέρεται να δείχνουν ότι δεν είχε κατατεθεί υπόθεση διαζυγίου.

«Αυτός ο άντρας είπε ψέματα στην αδερφή μου και είπε ότι το διαζύγιό του οριστικοποιούνταν και ήταν πλήρως χωρισμένος», είπε η Gracie.

«Της μιλούσε κάθε μέρα όλη την ώρα και τελικά την έκανε να πετάξει στην Καλιφόρνια για να έρθει να τον δει».

Το ζευγάρι πέρασε μέρος του Σαββάτου στην εκδήλωση Wehr's South OC Cars and Coffee πριν την έξοδό του το μοιραίο βράδυ, ενώ ο Βερ δημοσίευσε κάποια στιγμή μία φωτογραφία όπου τον είχε σταματήσει η αστυνομία. Παραμένει ασαφές γιατί σταμάτησε το supercar.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, η McLaren ήταν σταματημένη σε κόκκινο φανάρι, και όταν άναψε πράσινο το όχημα στη συνέχεια επιτάχυνε με μεγάλη ταχύτητα, πριν ο οδηγός χάσει τον έλεγχο.

Η McLaren έκοψε ένα κράσπεδο και χτύπησε βίαια σε ένα δέντρο διαλύθηκε και τυλίχθηκε στις φλόγες. Τόσο ο Βερ όσο και η Κράμερ σκοτώθηκαν ακαριαία.

Οι αρχές δεν έχουν πει δημόσια ποιος οδηγούσε. Οι συνθήκες που οδήγησαν στο δυστύχημα παραμένουν υπό διερεύνηση.

Αξίζει να σημειωθεί, όταν πριν γίνει γνωστή η ταυτότητα της νεαρής, η σύζυγος του Βερ, Εμα μοιράστηκε έναν φωτογραφικό άλμπουμ της κοινής τους ζωή, συμπεριλαμβανομένης της ημέρας του γάμου τους, καθώς θρηνούσε τον άντρα που είπε ότι της άνοιξε τα μάτια σε όλα όσα μπορούσε να προσφέρει η ζωή.

«Τζέιμς, ποτέ δεν πίστευα ότι θα ερχόταν η μέρα που θα έπρεπε να πω ένα τέτοιο τελευταίο αντίο», έγραψε.

«Το να έχω την ευκαιρία να σε αγαπήσω θα είναι πάντα η μεγαλύτερη ευλογία στη ζωή μου».

Τον περιέγραψε ως «έξυπνο, ευγενικό, αστείο, στοργικό» και «πραγματικά έναν από τους καλύτερους ανθρώπους που είχα τη χαρά να γνωρίσω».

«Είτε είναι σε αυτή τη ζωή είτε στην επόμενη, η καρδιά μου θα βρίσκει πάντα το δρόμο της προς εσάς», πρόσθεσε. «Ηρέμησε αγάπη μου».

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