Σαμοθράκη: Επιχείρηση διάσωσης για περιπατητές που έχασαν τον προσανατολισμό τους

Snapshot Δύο αλλοδαποί, ηλικίας 36 και 24 ετών, έχασαν τον προσανατολισμό τους κατά τη διάρκεια πεζοπορίας στις Βάθρες Ξηροποτάμου στη Σαμοθράκη.

Οι περιπατητές κάλεσαν σε βοήθεια μέσω του αριθμού έκτακτης ανάγκης 112.

Το πυροσβεστικό κλιμάκιο Σαμοθράκης τους εντόπισε γύρω στις 3:30 τα ξημερώματα.

Οι διασώστες μετέφεραν τους δύο πεζοπόρους σε ασφαλές σημείο. Snapshot powered by AI

Σε κλήση στο 112 κατέφυγαν δύο αλλοδαποί, οι οποίοι έχασαν τον προσανατολισμό τους κατά τη διάρκεια πεζοπορίας στις Βάθρες Ξηροποτάμου, στο νησί της Σαμοθράκης.

Η 36χρονη και ο 24χρονος εντοπίστηκαν περίπου στις 3:30 τα ξημερώματα από το πυροσβεστικό κλιμάκιο Σαμοθράκης, το οποίο και τους μετέφερε σε ασφαλές σημείο.

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