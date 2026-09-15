Σαμοθράκη: Επιχείρηση διάσωσης για περιπατητές που έχασαν τον προσανατολισμό τους
Η 36χρονη και ο 24χρονος εντοπίστηκαν περίπου στις 3:30 τα ξημερώματα
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
- Δύο αλλοδαποί, ηλικίας 36 και 24 ετών, έχασαν τον προσανατολισμό τους κατά τη διάρκεια πεζοπορίας στις Βάθρες Ξηροποτάμου στη Σαμοθράκη.
- Οι περιπατητές κάλεσαν σε βοήθεια μέσω του αριθμού έκτακτης ανάγκης 112.
- Το πυροσβεστικό κλιμάκιο Σαμοθράκης τους εντόπισε γύρω στις 3:30 τα ξημερώματα.
- Οι διασώστες μετέφεραν τους δύο πεζοπόρους σε ασφαλές σημείο.
Σε κλήση στο 112 κατέφυγαν δύο αλλοδαποί, οι οποίοι έχασαν τον προσανατολισμό τους κατά τη διάρκεια πεζοπορίας στις Βάθρες Ξηροποτάμου, στο νησί της Σαμοθράκης.
Η 36χρονη και ο 24χρονος εντοπίστηκαν περίπου στις 3:30 τα ξημερώματα από το πυροσβεστικό κλιμάκιο Σαμοθράκης, το οποίο και τους μετέφερε σε ασφαλές σημείο.
Διαβάστε επίσης
Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
11:17 ∙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Κρατικός προϋπολογισμός: Πρωτογενές πλεόνασμα 6,5 δισ. ευρώ στο οκτάμηνο
10:50 ∙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
Zeekr 9X: Στην Ελλάδα με σχεδόν 900 ίππους
05:34 ∙ ΕΚΚΛΗΣΙΑ
Εορτολόγιο 15 Σεπτεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα
06:37 ∙ WHAT THE FACT