Σαμοθράκη: Τραυματίστηκαν δύο πεζοπόροι - Κινητοποίηση της Πυροσβεστικής

Snapshot Δύο πεζοπόροι, ηλικίας 26 και 24 ετών, τραυματίστηκαν στην περιοχή Θέρμα της Σαμοθράκης.

Η Πυροσβεστική εντόπισε και μετέφερε τους τραυματίες σε ασφαλές σημείο για παραλαβή από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Η επιχείρηση διάσωσης ξεκίνησε περίπου στις 15:00 και συμμετείχαν οκτώ πυροσβέστες με δύο οχήματα από το τοπικό κλιμάκιο. Snapshot powered by AI

Έναν 26χρονο και μία 24χρονη οι οποίοι τραυματίστηκαν κατά τη διάρκεια πεζοπορίας στην ευρύτερη περιοχή των Θέρμων Σαμοθράκης εντόπισαν και μετέφεραν πυροσβέστες σε ασφαλές σημείο από όπου τους παρέλαβε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το ατύχημα των δύο νεαρών πεζοπόρων περίπου στις 15:00 και στην επιχείρηση συμμετείχαν οκτώ πυροσβέστες με δύο οχήματα από το Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Σαμοθράκης.

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