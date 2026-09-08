Χαλκιδική: Εθελοντές και διασώστες επανέφεραν στη ζωή άνδρα μετά από 45 λεπτά ΚΑΡΠΑ

Snapshot Ένας άνδρας ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του από την παραλία Ελάνης στη Χαλκιδική και επανήλθε στη ζωή μετά από 45 λεπτά ΚΑΡΠΑ.

Εθελοντές της Ελληνικής Ομάδας Διάσωσης και διασώστες του ΕΚΑΒ συνέχισαν την καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση μέχρι την άφιξη εξειδικευμένης βοήθειας.

Η συντονισμένη προσπάθεια οδήγησε στην επαναφορά της φυσιολογικής καρδιακής λειτουργίας και τη διακομιδή του άνδρα στο Κέντρο Υγείας Κασσανδρείας.

Το περιστατικό αναδεικνύει τη σημασία της γνώσης πρώτων βοηθειών και ΚΑΡΠΑ για την άμεση και αποτελεσματική διάσωση ζωών. Snapshot powered by AI

Εθελοντές και διασώστες της Ελληνικής Ομάδας Διάσωσης κράτησαν στη ζωή άνδρα που ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του από την παραλία Ελάνης, στη Χαλκιδική.

Με τη βοήθεια διασωστών του ΕΚΑΒ και ύστερα από περίπου 45 λεπτά προσπαθειών, ο άνδρας επανήλθε στη ζωή και διακομίστηκε στο Κέντρο Υγείας Κασσανδρείας.

Σύμφωνα με την Ελληνική Ομάδα Διάσωσης, παρευρισκόμενοι στην παραλία ξεκίνησαν άμεσα καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση (ΚΑΡΠΑ), την οποία συνέχισαν εθελοντές της ΕΟΔ Κασσάνδρας που έφτασαν στο σημείο.

Η προσπάθεια αναζωογόνησης συνεχίστηκε μέχρι την άφιξη των διασωστών του ΕΚΑΒ, οι οποίοι παρείχαν εξειδικευμένη υποστήριξη ζωής.

Η πολύωρη και συντονισμένη προσπάθεια οδήγησε τελικά στην επαναφορά της φυσιολογικής καρδιακής λειτουργίας του άνδρα, ο οποίος διακομίστηκε στο Κέντρο Υγείας Κασσανδρείας.

Η Ελληνική Ομάδα Διάσωσης επισημαίνει με αφορμή το περιστατικό τη σημασία της γνώσης πρώτων βοηθειών και ΚΑΡΠΑ, καθώς η άμεση επέμβαση των παρευρισκομένων μπορεί να αποδειχθεί καθοριστική για τη διάσωση μιας ανθρώπινης ζωής.

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