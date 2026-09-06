Συναγερμός στην Χαλκιδική: 2χρονη ανασύρθηκε από τη θάλασσα σε ημιλιπόθυμη κατάσταση

Snapshot Δίχρονο κορίτσι κινδύνευσε να πνιγεί στην παραλία Ολυμπιάδας Χαλκιδικής και ανασύρθηκε σε ημιλιπόθυμη κατάσταση.

Το κορίτσι βρισκόταν στην παραλία με τον πατέρα και τα δύο αδέλφια της.

Λουόμενος ανέσυρε το παιδί από τη θάλασσα και στελέχη του Λιμενικού παρείχαν πρώτες βοήθειες.

Η δίχρονη διακομίστηκε αρχικά στο Κέντρο Υγείας Νέας Μαδύτου και στη συνέχεια στο Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης για ιατρικές εξετάσεις.

Το παιδί ανέκτησε τις αισθήσεις του μετά τις πρώτες βοήθειες από την Ομάδα Διάσωσης Βόλβης. Snapshot powered by AI

Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι της Κυριακής (6/9) στην παραλία της Ολυμπιάδας Χαλκιδικής, όταν ένα δίχρονο κορίτσι κινδύνευσε να πνιγεί και ανασύρθηκε από τη θάλασσα σε ημιλιπόθυμη κατάσταση.

Η ανήλικη βρισκόταν στην παραλία μαζί με τον πατέρα της και τα δύο ανήλικα αδέλφια της.

Στο σημείο έσπευσαν στελέχη του Λιμενικού, όπου διαπίστωσαν ότι το κορίτσι υπήκοος Αλβανίας, είχε ανασυρθεί στην ακτή από λουόμενο, σε ημιλιπόθυμη κατάσταση.

Στη δίχρονη παρασχέθηκαν άμεσα οι πρώτες βοήθειες από στελέχη της Ομάδας Διάσωσης Βόλβης, με το παιδί να ανακτά τις αισθήσεις του.

Στη συνέχεια, η ανήλικη διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, αρχικά στο Κέντρο Υγείας Νέας Μαδύτου και ακολούθως στο Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «Ιπποκράτειο», προκειμένου να υποβληθεί στις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις.

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