Ηλιάδης για 10χρονο που κινδύνευσε με πνιγμό στη Μαραθιά Ηλείας: «Του έδωσαν το φιλί της ζωής»

Snapshot Ο 10χρονος που κινδύνευσε με πνιγμό στη Μαραθιά Ηλείας ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του και η ζωή του σώθηκε χάρη στην παρέμβαση της ναυαγοσώστριας και των διασωστών.

Η κατάσταση της υγείας του παιδιού είναι ενθαρρυντική και εκτιμάται ότι σύντομα θα επιστρέψει στην οικογένειά του.

Η ναυαγοσώστρια έδωσε το «φιλί της ζωής», προσφέροντας τον απαραίτητο χρόνο και οξυγόνο ώστε να αποφευχθεί εγκεφαλική βλάβη.

Η σταθεροποίηση του παιδιού πριν τη διακομιδή από το νοσοκομείο Πύργου ήταν καθοριστική για την παροχή της καλύτερης δυνατής φροντίδας.

Ο 10χρονος ευχαρίστησε τη ναυαγοσώστρια μέσω βιντεοκλήσης και ήταν ευδιάθετος, ζητώντας να φάει κοκορέτσι. Snapshot powered by AI

Εμφανώς ανακουφισμένος και δικαιωμένος για τις προσπάθειες που κατέβαλε τόσο το ιατρονοσηλευτικό προσωπικό όσο και η ναυαγοσώστρια και οι διασώστες που έσπευσαν στη Μαραθιά Ηλείας για τον 10χρονο που ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του από το νερό, ο Ανδρέας Ηλιάδης δήλωσε περιχαρής ότι «η ζωή τελικά νικάει τον θάνατο. Είμαστε όλοι πάρα πολύ χαρούμενοι».

Όπως εξήγησε στην ΕΡΤ ο υπεύθυνος της ΜΕΘ Παίδων και εντατικολόγος Ανδρέας Ηλιάδης, η εξέλιξη της υγείας του παιδιού είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντική κι εκτίμησε ότι πολύ σύντομα θα μπορέσει να επιστρέψει στην οικογένειά του.

Καίρια ήταν κατά τον κ. Ηλιάδη η παρέμβαση της ναυαγοσώστριας που ανέσυρε το παιδί από τη θάλασσα και κατόπιν η παρέμβαση των διασωστών που «μας έδωσαν τη δυνατότητα να πολεμήσουμε για το παιδί».

«Έδωσε πραγματικά το φιλί της ζωής (σ.σ.: η ναυαγοσώστρια). Πρόσφερε τον απαραίτητο χρόνο και το οξυγόνο, ώστε να μην υπάρξει έλλειμμα. Από εκεί και πέρα, τα πράγματα για εμάς έγιναν πιο εύκολα», υπογράμμισε ο κ. Ηλιάδης.

Ο κ. Ηλιάδης εξήρε τη δουλειά και τον επαγγελματισμό που επέδειξαν από τους διασώστες του ΕΚΑΒ και το νοσοκομείο Αμαλιάδας, μέχρι το νοσοκομείο Πύργου και μετέπειτα της Πάτρας.

«Δεν διακομίστηκε αμέσως, επειδή έπρεπε πρώτα να σταθεροποιηθεί. Η ομάδα του Πύργου έκανε ακριβώς αυτό που έπρεπε. Το παιδί έφτασε διασωληνωμένο, με τους καθετήρες και όλα τα συστήματα υποστήριξης, ώστε να λάβει την καλύτερη δυνατή φροντίδα», εξήγησε ο κ. Ηλιάδης.

Η βιντεοκλήση του 10χρονου και το «ευχαριστώ» στη ναυαγοσώστρια

Μία από τις πρώτες ενέργειες του Ανδρέα Ηλιάδη, μόλις ο μικρός Θοδωρής άνοιξε τα μάτια του, ήταν να επικοινωνήσει με τη ναυαγοσώστρια που του έσωσε τη ζωή. «Την πήρα τηλέφωνο και της είπα ότι της έχω μια έκπληξη. Κάναμε βιντεοκλήση και ήταν πάρα πολύ συγκινημένη», περιέγραψε.

Ο μικρός είχε την ευκαιρία να δει τη γυναίκα που του παρείχε τις πρώτες βοήθειες και να την ευχαριστήσει. «Της είπα ότι, εάν στη διάρκεια της καριέρας της σώσει έστω και ένα παιδί, είναι σαν να σώζει ολόκληρο τον κόσμο», ανέφερε ο εντατικολόγος, απευθύνοντας εκ νέου τα συγχαρητήριά του στη ναυαγοσώστρια.

«Ζήτησε να φάει κοκορέτσι ο μικρός»

Το παιδί που μετρά αντίστροφα πλέον για να επιστρέψει στη ρουτίνα του, ήταν ιδιαίτερα ευδιάθετο όπως είπε ο κ. Ηλιάδης και ζήτησε να φάει... κοκορέτσι!

«Εμείς είχαμε κοτόπουλο, αλλά του το παρουσιάσαμε σαν κοκορέτσι», είπε ο κ. Ηλιάδης, μεταφέροντας το κλίμα ανακούφισης και χαράς που επικρατεί πλέον στη ΜΕΘ Παίδων.