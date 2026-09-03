Ηλεία: Αποσωληνώθηκε ο 10χρονος που κινδύνευσε να πνιγεί στη Μαραθιά

Snapshot Ο 10χρονος που κινδύνευσε να πνιγεί στη Μαραθιά Ηλείας αποσωληνώθηκε και η υγεία του βελτιώνεται.

Ο υπεύθυνος της ΜΕΘ Παίδων στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Πατρών ανακοίνωσε τα θετικά νέα.

Ο 10χρονος επικοινώνησε μέσω βιντεοκλήσης με τη ναυαγοσώστρια που του παρείχε ΚΑΡΠΑ στην παραλία.

Ο μικρός ευχαρίστησε συγκινημένος τη ναυαγοσώστρια με δύο λέξεις: «Σε ευχαριστώ».

Ο Ανδρέας Ηλιάδης εξέφρασε ικανοποίηση για την πορεία της υγείας του παιδιού. Snapshot powered by AI

Κερδίζει τη μάχη για τη ζωή ο 10χρονος που κινδύνευσε να πνιγεί στη Μαραθιά Ηλείας, καθώς αποσωληνώθηκε και η κατάσταση της υγείας του παρουσιάζει βελτίωση.

Τα χαρμόσυνα νέα ανακοίνωσε ο Ανδρέας Ηλιάδης. «Κερδίσαμε τη ζωή αλλά και το χαμόγελο», ήταν το μήνυμα του υπεύθυνου της ΜΕΘ Παίδων του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Πατρών.

Η συγκινητική στιγμή με τη ναυαγοσώστρια

Ιδιαίτερα συγκινητικές ήταν οι στιγμές που ακολούθησαν την αποσωλήνωση του παιδιού. Ο 10χρονος επικοινώνησε μέσω βιντεοκλήσης με τη ναυαγοσώστρια που είχε σπεύσει να τον βοηθήσει στην παραλία και του είχε κάνει ΚΑΡΠΑ, όταν η κατάστασή του ήταν ιδιαίτερα κρίσιμη.

Εμφανώς συγκινημένος, ο μικρός τής είπε μόλις δύο λέξεις: «Σε ευχαριστώ». Ο Ανδρέας Ηλιάδης, μιλώντας στην ΕΡΤ, εξέφρασε την ικανοποίησή του για την εξέλιξη της υγείας του παιδιού.