Χανιά: Ελεύθεροι οι πέντε συλληφθέντες για τον θάνατο της 11χρονης σε πισίνα ξενοδοχείου

Snapshot Οι δύο υπεύθυνοι του ξενοδοχείου, η ναυαγοσώστρια και οι γονείς της ανήλικης κατέθεσαν στον δικαστικό λειτουργό.

Η ναυαγοσώστρια επενέβη άμεσα και σύμφωνα με τον δικηγόρο της ακολούθησε τις προβλεπόμενες διαδικασίες.

Η αστυνομία διερευνά τις ακριβείς συνθήκες υπό τις οποίες η 11χρονη βρέθηκε στην πισίνα. Snapshot powered by AI

Ελεύθεροι αφέθηκαν με εντολή εισαγγελέα οι πέντε συλληφθέντες μετά τον πνιγμό της 11χρονης σε πισίνα ξενοδοχείου στα Χανιά. Οι δύο υπεύθυνοι του ξενοδοχείου, η ναυαγοσώστρια και οι γονείς του κοριτσιού έδωσαν τις εξηγήσεις τους στον δικαστικό λειτουργό.

Ο δικηγόρος της ναυαγοσώστριας, Παντελής Ζέλιος, μιλώντας στην ΕΡΤ ανέφερε ότι η πελάτισσά του έτρεξε στην παιδική πισίνα από όπου ακούστηκαν φωνές και είδε το κοριτσάκι να βρίσκεται ήδη εκτός πισίνας ενώ οι γιατροί προσπαθούσαν να το επαναφέρουν. Η ίδια έπραξε αυτό πού προβλέπεται σε αυτές τις περιπτώσεις.

Οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες η ανήλικη βρέθηκε στην πισίνα ερευνώνται από την Αστυνομία.

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