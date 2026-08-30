Χανιά: 11χρονη ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις της από πισίνα ξενοδοχείου

Snapshot Ένα 11χρονο κορίτσι ανασύρθηκε αναίσθητο από πισίνα ξενοδοχείου στον Πλατανιά Χανίων.

Η 11χρονη είναι από την Πολωνία και βρέθηκε να πλέει χωρίς τις αισθήσεις της κάτω από άγνωστες συνθήκες.

Διασώστες του ΕΚΑΒ επιχείρησαν να την επαναφέρουν πριν τη διακομιδή της στο νοσοκομείο Χανίων.

Οι γιατροί στο νοσοκομείο πάλεψαν για πάνω από 45 λεπτά για να διατηρήσουν τη ζωή της.

Οι ακριβείς συνθήκες του περιστατικού δεν έχουν ακόμη διευκρινιστεί. Snapshot powered by AI

Τραγωδία σημειώθηκε το μεσημέρι της Κυριακής σε πισίνα ξενοδοχείου στα Χανιά, καθώς ένα 11χρονο κορίτσι ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του.

Η 11χρονη με καταγωγή από την Πολωνία βρισκόταν στην πισίνα του ξενοδοχείου στον Πλατανιά Χανίων και κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες την εντόπισαν να πλέει αναίσθητη.

Άμεσα την έβγαλαν από το νερό, όμως ήταν χωρίς τις αισθήσεις της. Στο σημείο έφτασαν διασώστες του ΕΚΑΒ, δίνοντας μάχη για να την επαναφέρουν. Το παιδάκι, στη συνέχεια, διακομίσθηκε στο νοσοκομείο Χανίων όπου οι γιατροί για περισσότερα από 45 λεπτά έδιναν μάχη για να την κρατήσουν στη ζωή, αλλά δυστυχώς δεν τα κατάφεραν.

Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό, παραμένουν άγνωστες.

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