Ρόδος: Χωρίς τις αισθήσεις του ανασύρθηκε 69χρονος Ολλανδός από την παραλία Ιαλυσού
Ο άτυχος τουρίστας μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του
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- Ένας 69χρονος Ολλανδός ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του από τη θάλασσα στην παραλία Ιαλυσού στη Ρόδο.
- Ο άνδρας μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.
- Η Λιμενική Αρχή Ρόδου ενημερώθηκε για το περιστατικό και διενεργεί προανάκριση.
- Έχει παραγγελθεί νεκροψία-νεκροτομή και τοξικολογικές εξετάσεις για τη διευκρίνιση των αιτιών του θανάτου.
Χωρίς τις αισθήσεις του ανασύρθηκε το μεσημέρι της Τρίτης από τη θαλάσσια περιοχή της παραλίας Ιαλυσού στη Ρόδο ένας 69χρονος υπήκοος Ολλανδίας.
Για το περιστατικό ενημερώθηκε η Λιμενική Αρχή Ρόδου, ενώ ο 69χρονος μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.
Την προανάκριση για τις συνθήκες του περιστατικού διενεργεί το Κεντρικό Λιμεναρχείο Ρόδου, το οποίο παρήγγειλε τη διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής, καθώς και τοξικολογικών εξετάσεων.
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