Ηράκλειο: Έκανε θαλάσσιο σπορ και εντόπισε οβίδα στην Ντία

Snapshot Τουρίστας εντόπισε οβίδα του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου στη νήσο Ντία, ανοιχτά του κόλπου Κάπαρη, Ηράκλειο.

Το Κεντρικό Λιμεναρχείο Ηρακλείου ενημέρωσε τον Ναύσταθμο Χανίων για την εξουδετέρωση της οβίδας, που θα γίνει στις 2 Σεπτεμβρίου.

Απαγορεύεται κάθε θαλάσσια δραστηριότητα σε απόσταση 1,5 ναυτικού μιλίου γύρω από τη νήσο Ντία από τις 8:00 π.μ. της 2ας Σεπτεμβρίου μέχρι νεοτέρας.

Η απαγόρευση περιλαμβάνει κολύμβηση, προσέγγιση, κίνηση και αγκυροβολία κάθε τύπου πλοίων και θαλάσσιων μέσων αναψυχής στην περιοχή.

Παραβάτες της απαγόρευσης υπόκεινται σε ποινικές και αστικές ευθύνες και κυρώσεις σύμφωνα με το άρθρο 157 του ν.δ. 187/73. Snapshot powered by AI

Μια οβίδα του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου εντόπισε ένας τουρίστας στη νήσο Ντία στο Ηράκλειο, ενώ έκανε θαλάσσιο σπορ.

Σύμφωνα με πληροφορίες του CRETA24, η οβίδα εντοπίστηκε ανοιχτά του κόλπου Κάπαρη, στον Άγιο Γεώργιο στην Ντία και άμεσα ενημερώθηκε το Κεντρικό Λιμεναρχείο Ηρακλείου, που με τη σειρά του ενημέρωσε τον Ναύσταθμο Χανίων, προκειμένου να ακολουθηθούν όλα τα πρωτόκολλα και οι ενέργειες για την εξουδετέρωσή της, η οποία θα πραγματοποιηθεί αύριο Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου.

Στο πλαίσιο αυτό, το Κεντρικό Λιμεναρχείο Ηρακλείου εξέδωσε ανακοίνωση με την οποία γνωστοποιεί πως απαγορεύεται κάθε θαλάσσια δραστηριότητα στη νήσο Ντία, από τις 8:00 το πρωί της Τετάρτης, 2 Σεπτεμβρίου μέχρι νεοτέρας.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Ηρακλείου ανακοινώνεται ότι με την υπ’ αριθμ. 40/2026 Απόφαση (ΑΔΑ: 9704653ΠΩ-ΗΟΦ) απαγορεύτηκε η θαλάσσια δραστηριότητα στην θαλάσσια περιοχή νήσου Ντία και, συγκεκριμένα, σε απόσταση 1,5 ναυτικού μιλίου περιμετρικά αυτής. Πιο συγκεκριμένα, ελήφθησαν τα ακόλουθα μέτρα: Απαγόρευση κολύμβησης, προσέγγισης και κίνησης καθώς και αγκυροβολίας πλοίων αναψυχής (ιδιωτικών και επαγγελματικών), αλιευτικών, επαγγελματικών ημερόπλοιων, μικρών σκαφών και γενικά θαλάσσιων μέσων αναψυχής στη θαλάσσια περιοχή της νήσου Ντία και, συγκεκριμένα, σε απόσταση 1,5 ναυτικού μιλίου περιμετρικά αυτής.

Οι απαγορεύσεις της προηγούμενης παραγράφου τίθεται σε ισχύ από την Τρίτη, 02 Σεπτεμβρίου 2026 και ώρα 08:00, μέχρι νεοτέρας. Τονίζεται ότι οι παραβάτες της παρούσας, ανεξάρτητα των συντρεχουσών ποινικών και αστικών ευθυνών κατά την ισχύουσα νομοθεσία, υπόκεινται και στις κυρώσεις του άρθρου 157 του ν.δ. 187/73 (Α’ 261), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει».

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