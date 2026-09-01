Ηράκλειο: Αγωνία για άνδρα που χάθηκε ενώ έκανε ιστιοσανίδα στην Αμμουδάρα

Μεγάλη κινητοποίηση βρίσκεται σε εξέλιξη το μεσημέρι της Τρίτης στο Ηράκλειο για τον εντοπισμό ενός άνδρα περίπου 60 ετών, τα ίχνη του οποίου χάθηκαν ενώ έκανε ιστιοσανίδα στη θαλάσσια περιοχή της Αμμουδάρας.

Σύμφωνα με πληροφορίες του neakriti.gr ο άνδρας είχε βγει νωρίτερα στη θαλάσσια περιοχή της Αμμουδάρας για ιστιοσανίδα, ωστόσο κάποια στιγμή χάθηκε από το οπτικό πεδίο και έκτοτε δεν έχει δώσει σημεία ζωής.

Οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες χάθηκαν τα ίχνη του παραμένουν μέχρι στιγμής άγνωστες.

Αμέσως κινητοποιήθηκαν οι αρμόδιες Αρχές και βρίσκεται σε εξέλιξη επιχείρηση έρευνας και εντοπισμού του, με τις προσπάθειες να επικεντρώνονται στη θαλάσσια περιοχή όπου εθεάθη τελευταία φορά.

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