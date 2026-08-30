Καβάλα: Συνελήφθη από το Λιμενικό 56χρονος - Όπλα και ναρκωτικά βρέθηκαν σπίτι του

Ακολούθησε νόμιμη έρευνα στην οικία του συλληφθέντα σε οικισμό του Νομού Ροδόπης

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Καβάλα: Συνελήφθη από το Λιμενικό 56χρονος - Όπλα και ναρκωτικά βρέθηκαν σπίτι του
ΕΛΛΑΔΑ
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Τις μεσημβρινές ώρες της 28-08-2026, συνελήφθη ένας 56χρονος ημεδαπός από στελέχη του Γραφείου Δίωξης Ναρκωτικών του Κεντρικού Λιμεναρχείου Καβάλας, για παράβαση των Ν. 4139/2013 «Περί εξαρτησιογόνων ουσιών» και Ν. 2168/1993 «περί όπλων, πυρομαχικών, εκρηκτικών υλών και εκρηκτικών μηχανισμών», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Ειδικότερα, σε έλεγχο που διενεργήθηκε στον 56χρονο στον επιβατικό λιμένα Κεραμωτής πριν από τον απόπλου επιβατηγού-οχηματαγωγού (Ε/Γ-Ο/Γ) πλοίου με προορισμό τη Θάσο, βρέθηκε στην κατοχή του μια συσκευασία καπνού που περιείχε ακατέργαστη κάνναβη, μεικτού βάρους 10,5γρ. και ένα αυτοσχέδιο τσιγάρο που περιείχε μείγμα καπνού και ακατέργαστης κάνναβης.

Ακολούθησε νόμιμη έρευνα στην οικία του συλληφθέντα σε οικισμό του Νομού Ροδόπης, με τη συνδρομή του σκύλου ανίχνευσης ναρκωτικών ουσιών Λ.Σ-ΕΛ.ΑΚΤ. «ΘΟΡ» του Κεντρικού Λιμεναρχείου Καβάλας, κατά την οποία εντοπίστηκαν τα κάτωθι:

- οκτώ πλαστικές συσκευασίες που περιείχαν ακατέργαστη κάνναβη συνολικού μεικτού βάρους 96 γρ.,

- εξοπλισμός πλήρως λειτουργικού εργαστηρίου καλλιέργειας δενδρυλλίων κάνναβης εσωτερικού χώρου,

- 8 δενδρύλλια κάνναβης σε στάδιο ανάπτυξης, ύψους από πέντε έως πενήντα τέσσερα εκατοστά,

- ένας πλαστικός θρυμματιστής με υπολείμματα ακατέργαστης κάνναβης,

- μια ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας,

- ένα μονόκανο κυνηγετικό όπλο άνευ αριθμού πλαισίου και άδειας,

- 15 φυσίγγια διασποράς διαμετρήματος 70 mm,

Από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Καβάλας που διενεργεί την προανάκριση, κατασχέθηκαν όλα τα ανωτέρω ανευρεθέντα, ένα κινητό τηλέφωνο και το χρηματικό ποσό των 900 ευρώ.

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