Αλιβέρι: Θλίψη για τους θανάτους του 44χρονου πατέρα 2 παιδιών και του 51χρονου λιμενικού

Βαθύ πένθος στην τοπική κοινωνία για τον χαμό του Δημήτρη Δημητρίου και του Αντώνη Ντουρέκα – Οι δύο τραγωδίες που συγκλόνισαν την τοπική κοινωνία του Αλιβερίου

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Αλιβέρι: Θλίψη για τους θανάτους του 44χρονου πατέρα 2 παιδιών και του 51χρονου λιμενικού
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Βαρύ είναι το κλίμα στην ευρύτερη περιοχή του Αλιβερίου μετά τις δύο τραγικές ειδήσεις που έγιναν γνωστές μέσα σε μερικές ώρες, σκορπίζοντας θλίψη σε οικογένειες, φίλους και ανθρώπους που γνώριζαν τους δύο άνδρες.

Πρόκειται για τον 44χρονο Δημήτρη Δημητρίου, γνωστό στην τοπική κοινωνία από την επαγγελματική του δραστηριότητα στον χώρο της εστίασης, και τον 51χρονο λιμενικό, Αντώνη Ντουρέκα, ο οποίος υπηρετούσε στη Λιμενική Αρχή Καρύστου.

Ο ξαφνικός χαμός του Δημήτρη, πατέρα 2 μικρών παιδιών

Ο 44χρονος εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του από τη γυναίκα του, μέσα στο σπίτι τους, κρατώντας στην αγκαλιά τον 8χρονο γιο του, τον οποίο είχε κοιμίσει πριν «σβήσει», σύμφωνα με το eviathema.gr. Μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας Αλιβερίου, όπου οι γιατροί διαπίστωσαν τον θάνατό του.

Ο Δημήτρης Δημητρίου ήταν παντρεμένος και πατέρας δύο μικρών παιδιών, ενώ, δραστηριοποιείτο επαγγελματικά στον χώρο της εστίασης, έχοντας καφετέρια.

Τα ακριβή αίτια του θανάτου του αναμένεται να αποσαφηνιστούν από τη νεκροψία – νεκροτομή.

Η κηδεία του έχει προγραμματιστεί για την Τρίτη (01/09), στις 17:00, στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου, στο Αλιβέρι, ενώ, τα κοινωνικά δίκτυα έχουν κατακλυστεί από συλλυπητήρια μηνύματα για ένα «εξαιρετικό παιδί, με δύο αγγελούδια».

Δεύτερη τραγωδία, λίγες ώρες αργότερα

Το πένθος έγινε ακόμη βαρύτερο όταν έγινε γνωστός ο θάνατος του 51χρονου Αντώνη Ντουρέκα, ο οποίος υπηρετούσε ως λιμενικός στη Λιμενική Αρχή Καρύστου.

Ο άτυχος άνδρας αισθάνθηκε ξαφνική αδιαθεσία το μεσημέρι της Παρασκευής (28/08) και μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Καρύστου. Παρά τις προσπάθειες των γιατρών, λίγο αργότερα κατέληξε.

Και στην περίπτωση του 51χρονου λιμενικού, τα ακριβή αίτια του θανάτου αναμένεται να προσδιοριστούν μετά τη διενέργεια νεκροψίας – νεκροτομής.

Η είδηση προκάλεσε θλίψη τόσο στην περιοχή του Αλιβερίου, όσο και τις τάξεις του Λιμενικού Σώματος, καθώς ο Αντώνης Ντουρέκας ήταν ένας άνθρωπος που υπηρετούσε στην Κάρυστο και ήταν γνωστός στην τοπική κοινωνία.

Η κηδεία του 51χρονου πραγματοποιείται σήμερα, στις 17:30, στον Ιερό Ναό Αγίας Μαρίνας, στο Αλιβέρι.

Μέσα σε λίγες ώρες, δύο οικογένειες βρέθηκαν αντιμέτωπες με μία ξαφνική και οδυνηρή απώλεια. Ο 44χρονος Δημήτρης Δημητρίου και ο 51χρονος Αντώνης Ντουρέκας έφυγαν απρόσμενα από τη ζωή, προκαλώντας συγκίνηση σε Αλιβέρι και Κάρυστο.

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