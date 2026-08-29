Εύβοια: Έφυγε ξαφνικά από τη ζωή 44χρονος πατέρας δύο παιδιών

Snapshot Ένας 44χρονος πατέρας δύο παιδιών από το Αλιβέρι της Εύβοιας πέε ξαφικά κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες.

Ο άνδρας βρέθηκε νεκρός κρατώντας στην αγκαλιά του τον 8χρονο γιο του, τον οποίο είχε κοιμίσει πριν πεθάνει.

Ήταν γνωστός και αγαπητός στην τοπική κοινωνία, δραστηριοποιούμενος επιτυχώς στον χώρο της εστίασης.

Αφήνει πίσω του την 3χρονη κόρη του και την σύζυγό του, που βρίσκονται σε κατάσταση βαθιάς θλίψης.

Ο θάνατός του προκάλεσε σοκ και μεγάλη θλίψη στην κοινότητα του Αλιβερίου. Snapshot powered by AI

Στη θλίψη έχει βυθιστεί η πόλη του Αλιβερίου στην Εύβοια από την τραγική είδηση του θανάτου ενός 44χρονου πατέρα δύο παιδιών.

Ο θάνατος του 44χρονου έπεσε σαν κεραυνός εν αιθρία στην τοπική κοινωνία καθώς πρόκειται για ένα από τα πιο αγαπητά παιδιά της.

Ο 44χρονος δραστηριοποιούνταν με επιτυχία στον χώρο της εστίασης, γεγονός που τον καθιστούσε γνωστό σε όλους. Ήταν άνθρωπος της δουλειάς, του μεροκάματου και της προσφοράς και ήταν πάντα πρόθυμος να βοηθήσει και πάντα με έναν καλό λόγο για τον συνάνθρωπό του.

Η σοκαριστική λεπτομέρεια που συγκλονίζει

Η τραγωδία γίνεται ακόμα πιο αβάσταχτη από τις συνθήκες κάτω από τις οποίες γράφτηκε ο επίλογος της ζωής του.

Όπως αναφέρει το eviathema.gr, ο άτυχος άνδρας βρέθηκε νεκρός έχοντας στην αγκαλιά του τον 8χρονο γιο του. Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, ο πατέρας είχε πάει το παιδί στο κρεβάτι για να το κοιμήσει και, κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, άφησε την τελευταία του πνοή. Το μικρό αγόρι κοιμόταν ανυποψίαστο στην αγκαλιά του νεκρού του πατέρα, μέχρι που αποκαλύφθηκε το κακό.

Ο 44χρονος, εκτός από το 8χρονο αγόρι, αφήνει πίσω του ένα κοριτσάκι μόλις 3 ετών, καθώς και την απαρηγόρητη σύζυγό του.

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