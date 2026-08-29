Πύργος: Σε κρίσιμη κατάσταση 9χρονος που κινδύνεψε να πνιγεί σε παραλία

Snapshot Ένα 9χρονο αγόρι κινδύνεψε να πνιγεί στην παραλία της Μαραθιάς και νοσηλεύεται διασωληνωμένο στο Νοσοκομείο του Πύργου.

Το παιδί κατάπιε μεγάλη ποσότητα θαλασσινού νερού και έχασε τις αισθήσεις του υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες.

Οι γιατροί κατέβαλαν υπεράνθρωπες προσπάθειες να το επαναφέρουν και το μετέφεραν για περαιτέρω φροντίδα.

Το αγόρι αναμένεται να διακομιστεί στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας Παίδων του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου του Ρίου μόλις σταθεροποιηθεί.

Ο γιατρός που τον επανέφερε περιέγραψε την κρίσιμη κατάσταση του παιδιού και την επιτυχία της προσπάθειάς του. Snapshot powered by AI

Διασωληνωμένο σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται στο νοσοκομείο του Πύργου ένα αγοράκι 9 ετών, το οποίο κινδύνεψε να πνιγεί στην παραλία της Μαραθιάς το απόγευμα της Παρασκευής.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, το παιδάκι φέρεται να κατάπιε μεγάλη ποσότητα θαλασσινού νερού, υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες, με συνέπεια να χάσει τις αισθήσεις του. Στο σημείο έσπευσε άμεσα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και το διεκόμισε στο νοσοκομείο της Αμαλιάδας, όπου οι γιατροί κατέβαλαν υπεράνθρωπες προσπάθειες για να το επαναφέρουν και στη συνέχεια να το διακομίσουν στο νοσοκομείο του Πύργου για περαιτέρω φροντίδα.

«Όταν βλέπεις ένα παιδί μπλε, άσφυγμο, με το κορμάκι του παγωμένο και την κοιλιά τούμπανο, συνέπεια πνιγμού, το μόνο που σκέφτεσαι είναι να ζήσει! Έκανα ό,τι μπορούσα, έκανα ότι έπρεπε! Το παιδί άλλαξε χρώμα, άρχισε να κλαίει, απέκτησε πίεση σφυγμό και τα ματάκια του ανοιγόκλειναν. Πόση δικαίωση για έναν γιατρό ο αγώνας του, η προσπάθειά του να έχει επιτυχία! Ηθελε ο Θεός να ζήσει και θα ζήσει», τόνισε σε ανάρτησή του ο γιατρός Βαγγέλης Δημητρόπουλος.

Το αγοράκι αναμένεται να διακομιστεί στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας Παίδων του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου του Ρίου μόλις σταθεροποιηθεί η κατάστασή του.

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