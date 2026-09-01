Αυτοκίνητο έπεσε στη θάλασσα στο Λασίθι - Κινητοποίηση των Αρχών

Συναγερμός σήμανε το πρωί της Τρίτης 1 Σεπτεμβρίου καθώς εντοπίστηκε αυτοκίνητο το οποίο βρέθηκε ημιβυθισμένο στη θαλάσσια περιοχή του Αγίου Αντωνίου, στη Νεάπολη Λασιθίου.

Στο σημείο έχουν κινητοποιηθεί δυνάμεις της Αστυνομίας, της Πυροσβεστικής, της ΕΜΑΚ και του Λιμενικού, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται τόσο από ξηρά όσο και από τη θάλασσα.

Σύμφωνα με πληροφορίες του neakriti.gr, μετά τον πρώτο έλεγχο στο αυτοκίνητο δεν βρέθηκε κάποιος επιβαίνων.

Για τον λόγο αυτό, δύτες έχουν πέσει στο νερό και πραγματοποιούν έρευνες στην ευρύτερη θαλάσσια περιοχή, προκειμένου να αποκλειστεί το ενδεχόμενο κάποιος άνθρωπος να βρισκόταν μέσα στο όχημα και να παρασύρθηκε μετά την πτώση του στη θάλασσα.

Παράλληλα, στις έρευνες συμμετέχουν και πλωτά μέσα του Λιμενικού, τα οποία ερευνούν την περιοχή γύρω από το σημείο όπου εντοπίστηκε το αυτοκίνητο.

Το αυτοκίνητο ανασύρθηκε από τη θάλασσα, με τις Αρχές να συνεχίζουν πλέον την έρευνα προκειμένου να διαπιστωθεί σε ποιον ανήκει, ποιος το οδηγούσε και κάτω από ποιες συνθήκες κατέληξε στο νερό.

Η υπόθεση παρουσιάζει ομοιότητες με περιστατικό που είχε σημειωθεί πριν από λίγες ημέρες στο Ηράκλειο, όταν αυτοκίνητο είχε εντοπιστεί σε επικίνδυνη θέση στο Γιόφυρο, χωρίς και τότε να βρεθεί οδηγός στο όχημα.

Μέχρι αυτή την ώρα, πάντως, παραμένουν άγνωστες οι συνθήκες υπό τις οποίες το αυτοκίνητο κατέληξε στη θάλασσα στον Άγιο Αντώνιο.

Η επιχείρηση συνεχίζεται.