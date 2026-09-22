Ντόλι Πάρτον: Μυστικό ταξίδι στη Γερμανία για πειραματική θεραπεία, έναν χρόνο πριν πεθάνει

Snapshot Η Ντόλι Πάρτον ταξίδεψε μυστικά στη Φρανκφούρτη για πειραματική θεραπεία κατά του καρκίνου περίπου έναν χρόνο πριν από τον θάνατό της.

Η Πάρτον ακύρωνε συναυλίες και εμφανίσεις λόγω προβλημάτων υγείας που σχετίζονταν με τον καρκίνο.

Η θεραπεία στη Γερμανία θεωρήθηκε από την ίδια αποτελεσματική και την βοήθησε να ανακτήσει δυνάμεις.

Η Ντόλι Πάρτον πέθανε στις 25 Αυγούστου, τέσσερις ημέρες μετά την εισαγωγή της σε νοσοκομείο στο Νάσβιλ.

Ο ανιψιός της και υπεύθυνος ασφάλειάς της, Μπράιαν Σίβερ, απολύθηκε από τη θέση του λιγότερο από ένα μήνα μετά τον θάνατό της, με πιθανή ευθύνη της διοίκησης και της τράπεζας που διαχειρίζονταν τα ακίνητα. Snapshot powered by AI

Η Ντόλι Πάρτον πάλευε κρυφά με τον καρκίνο, καθώς ακύρωνε τη μια μετά την άλλη τις συναυλίες της, αλλά και τις δημόσιες εμφανίσεις της, επικαλούμενη γενικά λόγους υγείας.

Έναν χρόνο πριν, όπως αποκαλύπτει τώρα, το ΤΜΖ είχε αναζητήσει μία θεραπεία σε ένα κέντρο στη Γερμανία, χωρίς ωστόσο να αποκαλύπτονται περισσότερα.

Όπως αναφέρει η βασίλισσα της Κάντρι πέταξε στη Φρανκφούρτη με ιδιωτικό τζετ για να υποβληθεί σε πειραματική θεραπείας, παραμένοντας, σύμφωνα με πληροφορίες, στην πόλη για περίπου μία εβδομάδα πριν επιστρέψει στο σπίτι της στο Τενεσί.

Πηγές ανέφεραν στο μέσο ενημέρωσης ότι η Πάρτον πίστευε ότι η θεραπεία τη βοήθησε να ανακτήσει τις δυνάμεις της και θεωρούσε ότι ήταν αποτελεσματική.

Η Πάρτον απεβίωσε στις 25 Αυγούστου, τέσσερις ημέρες μετά την εισαγωγή της στο Ιατρικό Κέντρο του Πανεπιστημίου Βάντερμπιλτ στο Νάσβιλ, με τον θάνατό της να επιβεβαιώνει μέσω Instagram, ο ανιψιός της και επικεφαλής της ασφάλειάς της, Μπράιαν Σίβερ.

Η ταφή της, σύμφωνα με την επιθυμία της έγινε στο ίδιο μαυσωλείο που φιλοξενεί τα λείψανα του συζύγου της, με τον οποίο ήταν παντρεμένη για πάνω από μισό αιώνα.

Ο Ντιν πέθανε σε ηλικία 82 ετών από αιτίες που παρέμειναν εμπιστευτικές τον Μάρτιο του 2025, δύο μήνες πριν από την 59η επέτειο του γάμου του με την Πάρτον.

Η Πάρτον είχε μια λαμπρή μουσική καριέρα που διήρκεσε έξι δεκαετίες και ήταν αναμφισβήτητα πιο γνωστή σε όλο τον κόσμο για τις επιτυχίες της «Jolene», «9 to 5» και «I Will Always Love You».

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, αυτή την εβδομάδα έγινε γνωστό ότι ο Σίβερ απολύθηκε από τη θέση του ως υπεύθυνου για την επίβλεψη των ακινήτων της, λιγότερο από ένα μήνα μετά το θάνατο της μουσικής εμβληματικής προσωπικότητας σε ηλικία 80 ετών.

Ο Σίβερ έλαβε την Τετάρτη την ειδοποίηση αντικατάστασης από άλλη εταιρεία. Πηγές από το εσωτερικό του περιβάλλοντος δήλωσαν στο μέσο ενημέρωσης ότι πιστεύουν ότι ο μάνατζερ της Πάρτον, Ντάνι Νοζέλ, και η Pinnacle Bank ήταν υπεύθυνοι για την απόφαση να απολυθούν ο ίδιος και οι υπάλληλοί του.

Πηγές κοντά στον Σίβερ, που επικαλείται το μέσο, ανέφεραν ότι ο ίδιος και οι συνεργάτες του είχαν «απογοητευτεί από τις απροσδόκητες και, μέχρι στιγμής, ανεξήγητες ενέργειες».