Χανιά: 19χρονη κατήγγειλε πως ο 23χρονος σύντροφός της της χτύπησε το κεφάλι στην πόρτα

Νέο περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας καταγράφηκε στα Χανιά, αυτή τη φορά σε περιοχή του Δήμου Πλατανιά, με μία 19χρονη τουρίστρια από τη Νορβηγία να καταγγέλλει στην Αστυνομία τον 23χρονο σύντροφό της για επίθεση σε βάρος της.

Το ζευγάρι βρισκόταν στην Κρήτη για διακοπές, ωστόσο η παραμονή του πήρε διαφορετική τροπή τα ξημερώματα της Δευτέρας 31 Αυγούστου.

Σύμφωνα με όσα κατήγγειλε η 19χρονη στις αστυνομικές Αρχές, ο 23χρονος σύντροφός της φέρεται να την έπιασε από τον λαιμό και να χτύπησε το κεφάλι της στην πόρτα του δωματίου του τουριστικού καταλύματος όπου διέμεναν, όπως αναφέρει το neakriti.gr.

Η νεαρή ανέφερε επίσης ότι ο 23χρονος είχε προηγουμένως καταναλώσει αλκοόλ.

Έπειτα από την καταγγελία οι αστυνομικοί συνέλαβαν τον 23χρονο, ωστόσο, σύμφωνα με την ίδια πηγή η 19χρονη δήλωσε ότι δεν επιθυμούσε να υποβάλει μήνυση, ενώ αρνήθηκε και να εξεταστεί από ιατροδικαστή.