ΑΑΔΕ: Ποιοι πρέπει να κάνουν δήλωση για το timologio και το myDATAapp

Snapshot Η δήλωση για τη χρήση των δωρεάν εφαρμογών μπορεί να υποβληθεί έως τις 12 Οκτωβρίου 2026.

Οι επιχειρήσεις που εκδίδουν όλα τα τιμολόγιά τους αποκλειστικά μέσω timologio ή myDATAapp δεν χρειάζονται να υποβάλουν δήλωση.

Οι κανόνες αυτοί αφορούν μόνο τις εφαρμογές timologio και myDATAapp και δεν επηρεάζουν τις υποχρεώσεις για τους παρόχους ηλεκτρονικής τιμολόγησης.

Η υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση δεν επηρεάζει τον τρόπο έκδοσης παραστατικών στις λιανικές συναλλαγές με ιδιώτες. Snapshot powered by AI

Διευκρινίσεις για το τι πρέπει να κάνουν οι επιχειρήσεις από την 1η Οκτωβρίου 2026, με την εφαρμογή της υποχρεωτικής ηλεκτρονικής τιμολόγησης, δίνει η ΑΑΔΕ.

Το βασικό είναι ότι δεν χρειάζεται να κάνουν όλοι οι επαγγελματίες δήλωση για τη χρήση των δωρεάν εφαρμογών timologio και myDATAapp.

Από την 1η Οκτωβρίου 2026, δήλωση θα πρέπει να κάνουν μόνο οι επιχειρήσεις που:

είχαν ακαθάριστα έσοδα έως 1 εκατ. ευρώ το 2023 και

θέλουν να χρησιμοποιήσουν την περίοδο προσαρμογής έως το τέλος του 2026, δηλαδή να συνεχίσουν προσωρινά να εκδίδουν τιμολόγια και με τους παλιούς τρόπους.

Η δήλωση μπορεί να υποβληθεί έως και τις 12 Οκτωβρίου 2026.

Εάν μια επιχείρηση από την 1η Οκτωβρίου εκδίδει όλα τα τιμολόγιά της αποκλειστικά μέσω του timologio ή του myDATAapp, τότε δεν χρειάζεται να υποβάλει τη συγκεκριμένη δήλωση.

Η ΑΑΔΕ ξεκαθαρίζει επίσης ότι οι παραπάνω κανόνες αφορούν μόνο τη χρήση των εφαρμογών timologio και myDATAapp. Δεν αλλάζουν τις ξεχωριστές υποχρεώσεις που ισχύουν για όσους χρησιμοποιούν πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης.

Τι ισχύει για τις λιανικές συναλλαγές

Η υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση δεν αλλάζει τον τρόπο έκδοσης παραστατικών στις συναλλαγές με ιδιώτες, δηλαδή στις λιανικές πωλήσεις.

Όπου απαιτείται δήλωση, αυτή γίνεται ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας myAADE, στην ενότητα για τη δήλωση ηλεκτρονικής έκδοσης στοιχείων.