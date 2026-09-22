Θάνατος Μαζωνάκη: Τα πρώτα λόγια της μητέρας του - «Ζητώ δικαιοσύνη για τη μνήμη του παιδιού μου»

Snapshot Η μητέρα του Γιώργου Μαζωνάκη ζητά δικαιοσύνη και πλήρη διαλεύκανση των συνθηκών θανάτου του γιου της.

Ο τραγουδιστής πέθανε στις 9 Σεπτεμβρίου κατά τη διάρκεια συνεδρίας πλασμαφαίρεσης σε ιδιωτικό ιατρείο στο Κολωνάκι.

Δύο γιατροί κατηγορούνται για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο διά παραλείψεως και είναι προσωρινά κρατούμενοι.

Οι κατηγορούμενοι αρνούνται τις κατηγορίες και επιρρίπτουν ευθύνες στον τρόπο διακομιδής από το ΕΚΑΒ.

Οι δικαστικές Αρχές βασίζουν την κράτηση στους χρόνους ειδοποίησης, προειδοποιήσεις μηχανήματος και ενέργειες που δυσχέραναν την έρευνα. Snapshot powered by AI

«Ζητώ δικαιοσύνη για τη μνήμη του παιδιού μου, του λατρεμένου μου Γιώργου». Με αυτές τις λίγες, αλλά βαθιά φορτισμένες λέξεις, η μητέρα του Γιώργου Μαζωνάκη, Κλειώ Μαζωνάκη, μίλησε για πρώτη φορά δημόσια μετά τον θάνατο του γιου της.

Δύο εβδομάδες μετά την απώλειά του, η οικογένεια του τραγουδιστή εξακολουθεί να αναζητά απαντήσεις για όσα συνέβησαν τις τελευταίες ώρες της ζωής του, την ώρα που η δικαστική έρευνα βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη. Η Κλειώ Μαζωνάκη, μιλώντας στην εκπομπή «Super Κατερίνα», περιορίστηκε σε μία φράση που συμπυκνώνει τον πόνο και το αίτημα της οικογένειας: να αποσαφηνιστούν πλήρως οι συνθήκες του θανάτου του 54χρονου καλλιτέχνη.

Ο Γιώργος Μαζωνάκης με τους γονείς του, Κλειώ και Μανώλη Μαζωνάκη / Instagram

Ο Γιώργος Μαζωνάκης έφυγε από τη ζωή στις 9 Σεπτεμβρίου, κατά τη διάρκεια συνεδρίας πλασμαφαίρεσης σε ιδιωτικό ιατρείο στο Κολωνάκι. Από τις πρώτες ώρες, οι συνθήκες κάτω από τις οποίες κατέρρευσε μπήκαν στο μικροσκόπιο των Αρχών, με την έρευνα να αποκτά σταδιακά ποινικές διαστάσεις.

Οι δύο γιατροί που κατηγορούνται στην υπόθεση κρίθηκαν προσωρινά κρατούμενοι μετά τις πολύωρες απολογίες τους και οδηγήθηκαν στις φυλακές Κορυδαλλού. Αντιμετωπίζουν, σύμφωνα με το κατηγορητήριο, την κατηγορία της ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο διά παραλείψεως, μετά την αναβάθμιση της αρχικής κατηγορίας για θανατηφόρα έκθεση.

Οι δύο κατηγορούμενοι αρνήθηκαν τις κατηγορίες στις απολογίες τους και υποστήριξαν ότι δεν υπήρξαν δικές τους ενέργειες ή παραλείψεις που οδήγησαν στον θάνατο του τραγουδιστή. Μεταξύ άλλων, απέδωσαν μέρος της ευθύνης στον τρόπο με τον οποίο, όπως ισχυρίζονται, έγινε η διακομιδή από το ΕΚΑΒ.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα που επικαλούνται το σκεπτικό της προσωρινής κράτησης, οι δικαστικές Αρχές αξιολόγησαν ως κρίσιμα στοιχεία τις προειδοποιήσεις του μηχανήματος πλασμαφαίρεσης, τον χρόνο ειδοποίησης του ΕΚΑΒ, τις συνθήκες υπό τις οποίες πραγματοποιήθηκε η ιατρική πράξη και ενέργειες που φέρεται να δυσχέραναν στη συνέχεια τη διερεύνηση της υπόθεσης. Οι κατηγορούμενοι, από την πλευρά τους, έχουν απορρίψει τους ισχυρισμούς ότι αγνόησαν κρίσιμες ενδείξεις του μηχανήματος.

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