«BLANCHE after»: Η Blanche DuBois επιστρέφει στη σκηνή μετά το «Λεωφορείον ο Πόθος»

 Έρχεται στη νέα σκηνή του θεάτρου A R R O Y O 

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«BLANCHE after»: Η Blanche DuBois επιστρέφει στη σκηνή μετά το «Λεωφορείον ο Πόθος»
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Ο Σταύρος Λίτινας σκηνοθετεί το “BLANCHE after”, μια νέα σκηνική προσέγγιση στη Blanche DuBois μετά το τέλος του Λεωφορείου ο Πόθος. Μια ηθοποιός-τραγουδίστρια βρίσκεται μόνη σε έναν χώρο από λευκές κουρτίνες, καθρέφτες, ρούχα και φως. Η παράσταση δεν επιχειρεί να αφηγηθεί ξανά την ιστορία της Blanche, αλλά να αναμετρηθεί με ό,τι μένει μετά την κατάρρευση: τη μνήμη, την επιθυμία, την απώλεια και την ανάγκη ενός ανθρώπου να ξαναβρεί τη φωνή του.

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Μέσα από ένα κείμενο που συνομιλεί με τη μουσική, η Blanche επιστρέφει στις αναμνήσεις της και στα πρόσωπα που εξακολουθούν να κατοικούν μέσα της. Τα τραγούδια λειτουργούν σαν θραύσματα μνήμης, ενώ ο χώρος μεταμορφώνεται σε έναν εσωτερικό τόπο όπου το πραγματικό και το φανταστικό συναντιούνται. Το “BLANCHE after” είναι μια παράσταση για τη στιγμή εκείνη που η ανάγκη να εξηγήσεις την ιστορία σου σταματά και μένει μόνο η ανάγκη να την αφήσεις πίσω.

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Πληροφορίες για την παράσταση

Σκηνοθεσία-δραματουργία-κείμενο: Σταύρος Λίτινας

Σκηνικά, κοστούμι, μουσικές επιλογές: Σταύρος Λίτινας

Φωτισμοί: Στέλλα Κάλτσου

Μουσική: Γιώργος Ανδριώτης

Τη Blanche ερμηνεύει η ηθοποιός-τραγουδίστρια Δανάη Κατσαμένη

Σάββατο 21:00 – Κυριακή 20:00

Πρεμιέρα 24 Οκτωβρίου ’26 (έως 10 Ιανουαρίου ’27)

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Διάρκεια παράστασης 1.10’

Τιμές εισιτηρίων: 18€ κανονικό - 15€ φοιτητικό - 12€ ανέργων, αμεα

Προπώληση: https://www.ticketservices.gr/event/blanche-after-arroyo/

(online: ticketservices – τηλ. κέντρο 210 7234567 – εκδοτήριο: Πανεπιστημίου 39, Αθήνα)

ΘΕΑΤΡΟ ARROYO – Μ. Αλεξάνδρου 128, Κεραμεικός – τηλ 210 3469575

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