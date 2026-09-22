Ξέφρενο «ράλι» ανόδου στις τιμές των καυσίμων - Σε απόγνωση οι οδηγοί

Snapshot Μέσα σε τρεις εβδομάδες, η τιμή του πετρελαίου κίνησης αυξήθηκε κατά περίπου 20 λεπτά το λίτρο, προκαλώντας σοβαρή επιβάρυνση στους επαγγελματίες οδηγούς.

Το αυξημένο κόστος καυσίμων ενδέχεται να μετακυλιστεί στις τιμές υπηρεσιών και προϊόντων, επηρεάζοντας τους καταναλωτές γενικότερα.

Το κόστος πετρελαίου θέρμανσης για τα νοικοκυριά αναμένεται να αυξηθεί σημαντικά, με μηνιαία επιβάρυνση περίπου 100 ευρώ σε σύγκριση με πέρυσι.

Η αύξηση των τιμών επηρεάζει και τις εναλλακτικές μορφές θέρμανσης, όπως τα καυσόξυλα, ενώ η κυβέρνηση εξετάζει μέτρα στήριξης για νοικοκυριά και επαγγελματίες. Snapshot powered by AI

Όλο και πιο ψηλά ανεβαίνουν οι τιμές των καυσίμων, με τους οδηγούς να βλέπουν το κόστος σε κάθε γέμισμα του ρεζερβουάρ να αυξάνεται.

Η βενζίνη πλησιάζει πλέον τα 2,20 ευρώ το λίτρο, ενώ το πετρέλαιο κίνησης έχει ήδη περάσει το συγκεκριμένο όριο. Σύμφωνα με το Mega, οι καταναλωτές περιορίζουν όσο μπορούν τις μετακινήσεις τους, αναζητούν φθηνότερα πρατήρια και προσπαθούν να μειώσουν την κατανάλωση, καθώς οι αυξήσεις περνούν πλέον άμεσα στην καθημερινότητά τους.

Σήμερα, ο πανελλαδικός μέσος όρος διαμορφώνεται σε:

Αμόλυβδη: 2,195 ευρώ/λίτρο

Diesel: 2,217 ευρώ/λίτρο

Πρόκειται για τις υψηλότερες τιμές από την έναρξη του πολέμου στη Μέση Ανατολή, με το πετρέλαιο κίνησης να καταγράφει ιδιαίτερα έντονη ανοδική πορεία.

Το πετρέλαιο κίνησης εκτοξεύτηκε στα 2,217 ευρώ το λίτρο

Η πορεία της τιμής του πετρελαίου κίνησης μέσα σε μόλις τρεις εβδομάδες αποτυπώνει το μέγεθος των ανατιμήσεων.

Στις 31 Αυγούστου, ο πανελλαδικός μέσος όρος βρισκόταν στα 2,023 ευρώ το λίτρο.

Μία εβδομάδα αργότερα, στις 7 Σεπτεμβρίου, είχε ανέβει στα 2,054 ευρώ.

Στις 14 Σεπτεμβρίου, έφτασε τα 2,122 ευρώ.

Και στις 21 Σεπτεμβρίου, εκτοξεύτηκε στα 2,217 ευρώ το λίτρο.

Μέσα σε μόλις τρεις εβδομάδες, δηλαδή, η τιμή του diesel αυξήθηκε σχεδόν κατά 20 λεπτά το λίτρο.

Σε αδιέξοδο οι επαγγελματίες οδηγοί

Ακόμη μεγαλύτερη είναι η πίεση για τους επαγγελματίες οδηγούς.

Για όσους βρίσκονται καθημερινά στον δρόμο, το κόστος των καυσίμων αποτελεί πλέον ένα από τα μεγαλύτερα λειτουργικά έξοδα.

Κάθε γέμισμα του ρεζερβουάρ σημαίνει μικρότερο περιθώριο κέρδους.

Και οι εργαζόμενοι στις μεταφορές προειδοποιούν ότι, εάν η κατάσταση συνεχιστεί, το αυξημένο κόστος δεν μπορεί να απορροφηθεί και θα περάσει στις τιμές των υπηρεσιών και, τελικά, στους καταναλωτές.

Οι τιμές του πετρελαίου θέρμανσης

Το μεγάλο μέτωπο, όμως, ανοίγει μπροστά στον χειμώνα.

Οι υψηλές τιμές στην ενέργεια δημιουργούν νέα ανησυχία στα νοικοκυριά, με το κόστος θέρμανσης να αναμένεται σημαντικά αυξημένο.

Ενδεικτικά, μια οικογένεια που καταναλώνει περίπου 200 λίτρα πετρελαίου θέρμανσης τον μήνα, πέρυσι πλήρωνε περίπου 220 ευρώ.

Φέτος, ακόμη και μετά τη μείωση που έχει προαναγγελθεί, το αντίστοιχο μηνιαίο κόστος εκτιμάται ότι μπορεί να φτάσει περίπου τα 320 ευρώ.

Μία διαφορά της τάξης των 100 ευρώ τον μήνα, που για ένα νοικοκυριό μεταφράζεται σε σημαντική πρόσθετη επιβάρυνση.

Πώς κυμαίνονται οι εναλλακτικές μορφές θέρμανσης

Οι αυξήσεις στις τιμές των καυσίμων δεν περιορίζονται στην αντλία.

Η ενεργειακή αγορά συμπαρασύρει και εναλλακτικές μορφές θέρμανσης, με τα καυσόξυλα να αναμένεται φέτος να καταγράψουν επίσης σημαντική αύξηση, που εκτιμάται ότι θα ξεπεράσει το 10%.

Έτσι, τα νοικοκυριά βρίσκονται αντιμέτωπα με ένα δύσκολο δίλημμα: ακριβότερη μετακίνηση, ακριβότερη θέρμανση και αυξημένο συνολικό κόστος ενέργειας.

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