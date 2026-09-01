ΕΛΑΣ: 14 νεκροί και 397 τραυματίες σε 346 τροχαία τον Αύγουστο στην Αττική

Snapshot Τον Αύγουστο στην Αττική σημειώθηκαν 346 τροχαία με 14 νεκρούς και 397 τραυματίες, εκ των οποίων 6 σοβαρά.

Κύρια αιτία των τροχαίων ήταν η οδήγηση χωρίς προσοχή, η παραβίαση ρυθμιστικών πινακίδων και η παραβίαση κανόνων από πεζούς.

Η μη χρήση προστατευτικού κράνους από οδηγούς και επιβάτες δικύκλων συνέβαλε στην αύξηση της σοβαρότητας των τραυματισμών.

Κατά τον Αύγουστο βεβαιώθηκαν 25.522 παραβάσεις από τη Διεύθυνση Τροχαίας Αττικής, με 251 σε βαθμό πλημμελήματος.

Οι συχνότερες παραβάσεις περιλαμβάνουν οδήγηση υπό την επίδραση αλκοόλ (745), υπέρβαση ορίου ταχύτητας (1.017) και μη χρήση προστατευτικού κράνους (3.498). Snapshot powered by AI

Δεκατέσσερα άτομα έχασαν τη ζωή τους και 397 τραυματίστηκαν (6 σοβαρά, 391 ελαφρά) σε 346 τροχαία, που σημειώθηκαν τον Αύγουστο, στην περιοχή της Αττικής.

Σύμφωνα με την Διεύθυνση Τροχαίας Αττικής, τα κυριότερα αίτια των τροχαίων αυτών ήταν η οδήγηση χωρίς σύνεση και προσοχή, η παραβίαση ρυθμιστικών πινακίδων και η παραβίαση των κανόνων κυκλοφορίας από πεζούς, ενώ η μη χρήση προστατευτικού κράνους από τους οδηγούς και επιβάτες των δικύκλων επέτεινε, σε πολλές περιπτώσεις, τη σοβαρότητα του τραυματισμού τους.

Παράλληλα, το ίδιο χρονικό διάστημα στο πλαίσιο των στοχευμένων δράσεων που εφαρμόζει η Διεύθυνση Τροχαίας Αττικής για την τροχονομική αστυνόμευση και την αναβάθμιση του επιπέδου οδικής ασφάλειας βεβαιώθηκαν 25.522 παραβάσεις, από τις οποίες 251 σε βαθμό πλημμελήματος.

Ενδεικτικά βεβαιώθηκαν:

745 παραβάσεις για οδήγηση υπό την επίδραση οινοπνεύματος, από τις οποίες οι 66 ήταν σε βαθμό πλημμελήματος,

1.017 παραβάσεις ορίου ταχύτητας,

257 παραβάσεις για παραβίαση ερυθρού σηματοδότη,

336 παραβάσεις για χρήση κινητού τηλεφώνου,

1.000 παραβάσεις για μη χρήση ζώνης ασφαλείας,

3.498 παραβάσεις για μη χρήση προστατευτικού κράνους και,

62 παραβάσεις για επικίνδυνους ελιγμούς.

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