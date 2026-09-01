Το συγκινητικό «αντίο» του Γεωργιάδη στο στέλεχος της ΝΔ Βάσω Φιλιππάτου

Snapshot Ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης αποχαιρέτισε τη Βάσω Φιλιππάτου, υπεύθυνη τομέα Υγείας του Βορείου Τομέα της Νέας Δημοκρατίας, που απεβίωσε πρόσφατα.

Η γνωριμία τους ξεκίνησε το 2012 όταν ο Γεωργιάδης προσχώρησε στη Νέα Δημοκρατία και η Φιλιππάτου τον υποδέχθηκε και στήριξε στην πολιτική του πορεία.

Η Βάσω Φιλιππάτου ήταν η πρώτη που υπέγραψε την υποψηφιότητα του Γεωργιάδη για την ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας και υπήρξε ενεργό στέλεχος του κόμματος επί χρόνια.

Στο παρελθόν διετέλεσε πρόεδρος της ΔΗΜΤΟ Νέας Φιλαδέλφειας και είχε σημαντική παρουσία στη νοσηλευτική υπηρεσία, φροντίζοντας χιλιάδες ασθενείς.

Ο Γεωργιάδης τόνισε την αδολη αγάπη, υποστήριξη και φιλία της Φιλιππάτου προς το κόμμα και εξέφρασε τη λύπη του για τον ξαφνικό της θάνατο. Snapshot powered by AI

Την υπεύθυνη τομέα Υγείας του Βορείου Τομέα, Βάσω Φιλιππάτου, που έφυγε από τη ζωή αποχαιρέτισε με ανάρτηση του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης.

Όπως αναφέρει ο υπουργός Υγείας στην ανάρτησή του, η γνωριμία του με την εκλιπούσα ξεκίνησε το 2012 μετά την αποχώρησή του από τον ΛΑΟΣ και την ένταξή του στη Νέα Δημοκρατία.

Η Βάσω Φιλιππάτου ήταν από τα πρόσωπα που τον υποδέχθηκαν στο κόμμα και τον στήριξαν στην πολιτική του πορεία, ενώ είχε ιδιαίτερη σημασία για τον ίδιο το γεγονός ότι ήταν η πρώτη που υπέγραψε την υποψηφιότητά του για την ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας.

Ήταν επί χρόνια ενεργό στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας, ενώ στο παρελθόν διετέλεσε και πρόεδρος της ΔΗΜΤΟ Νέας Φιλαδέλφειας.

Η ανάρτηση του Άδωνι Γεωργιάδη

«Ηταν Μάρτιος του 2012, όταν είχα μόλις διαγραφεί από τον ΛΑόΣ και είχα παραιτηθεί από βουλευτής του, προσχωρώντας στη Νέα Δημοκρατία. Το τηλέφωνο στο γραφείο μου κτύπησε και με ζήτησε η τότε Πρόεδρος της ΔΗΜΤΟ Νέας Φιλαδελφείας Βάσω Φιλιππάτου, η οποία με προσκάλεσε στην πρώτη κομματική εκδήλωση που παρευρέθηκα ως μέλος πια της ΝΔ. Οταν πήγα εκεί, ολίγον τρακαρισμένος ομολογώ από όσα είχαν προηγηθεί, με αγκάλιασε πήρε το μικρόφωνο και μίλησε με γλυκά λόγια καλωσορίσματος για μένα. Μου έδωσε δύναμη να συνεχίσω την πολιτική μου προσπάθεια και μερικά χρόνια μετά όταν ανακοίνωσα την υποψηφιότητά μου για Αρχηγός, ήρθε και έβαλε την πρώτη από τις πενήντα υπογραφές που χρειαζόμουν. Όλοι ήξεραν έκτοτε και πόσο με αγαπούσε η Βάσω Φιλιππάτου αλλά και πόσο την αγαπούσα εγώ. Χθες μόλις το μεσημέρι μιλάγαμε και σχεδιάζαμε τις προεκλογικές μου ομιλίες, παρά τα αρκετά προβλήματα υγείας που είχε, πάντα αγαπούσε τη Νέα Δημοκρατία. Και ξαφνικά σήμερα στις 03:00 τα ξημερώματα έφυγε….Βάσω δεν είσαι εντάξει με άφησες μόνο μου αυτή τη φορά που σε χρειαζόμουν τόσο πολύ. Αλλά σε ευχαριστώ για όλα και κυρίως για την άδολη, χωρίς ανταλλάγματα πραγματική σου αγάπη, υποστήριξη και φιλία. Όλοι οι χιλιάδες ασθενείς που φρόντισες στην πολύχρονη νοσηλευτική σου υπηρεσία θρηνούν σήμερα για έναν άγγελο που έφυγε. Όλοι οι Νεοδημοκράτες που σε γνώριζαν επίσης για μια αληθινή αγωνίστρια της Παράταξης. Καλό ταξίδι αγαπημένη μου Βάσω εις το επανιδείν!»