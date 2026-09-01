Ανεξέλεγκτη η φωτιά στην Κόνιτσα - Νύχτα αγωνίας μετά την αποχώρηση των εναέριων μέσων

Snapshot Η πυκαγιά στην περιοχή Τραπεζίτσας Κόνιτσας παραμένει ανεξέλεγκτη παρά τις εκτενείς προσπάθειες πυρόσβεσης.

Εντεκα ελικόπτερα και αεροσκάφη Canadair συμμετείχαν στις ρίψεις νερού και επιβραδυντικού υλικού κατά τη διάρκεια της ημέρας.

Οι ισχυροί άνεμοι προκάλεσαν νέες αναζωπυρώσεις πριν τη δύση του ηλίου, δυσχεραίνοντας τον έλεγχο της φωτιάς.

Τα εναέρια μέσα αποχώρησαν το βράδυ και αναμένεται να επιστρέψουν με το πρώτο φως της Τετάρτης.

Στο πεδίο επιχειρούν 85 πυροσβέστες με δέκα πεζοπόρα τμήματα, ενώ δυνάμεις προστατεύουν τη Μονή Στομίου από ενδεχόμενη επέκταση της φωτιάς. Snapshot powered by AI

Ανεξέλεγκτη εξακολουθεί να μαίνεται η φωτιά στην περιοχή Τραπεζίτσας Κόνιτσας, παρά τη μεγάλη επιχείρηση που εξελίχθηκε καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας με τη συμμετοχή ισχυρών επίγειων και εναέριων δυνάμεων.

Στη μάχη με τις φλόγες συμμετείχαν συνεχώς ελικόπτερα της Πυροσβεστικής, ενώ τις απογευματινές ώρες ο αριθμός τους αυξήθηκε σε έντεκα.

Παράλληλα, στην επιχείρηση συνέδραμαν και αεροσκάφη Canadair, τα οποία πραγματοποίησαν ρίψεις επιβραδυντικού υλικού, σε μια προσπάθεια να περιοριστεί η εξάπλωση της φωτιάς.

Ωστόσο, λίγο πριν τη δύση του ηλίου, οι ισχυροί άνεμοι που εκδηλώθηκαν στην περιοχή άλλαξαν τα δεδομένα, προκαλώντας νέες αναζωπυρώσεις ακόμη και σε μέτωπα που είχαν αρχίσει να παρουσιάζουν καλύτερη εικόνα.

Όπως αναφέρει το epiruspost.gr, λίγο πριν από τις οκτώ το βράδυ πραγματοποιήθηκαν οι τελευταίες εναέριες ρίψεις νερού για σήμερα, καθώς τα αεροσκάφη και τα ελικόπτερα αποχώρησαν με το τελευταίο φως της ημέρας και αναμένεται να επιστρέψουν με το πρώτο φως της Τετάρτης.

Την ίδια ώρα στην περιοχή εκδηλώθηκε ασθενής βροχόπτωση με συνεχείς κεραυνούς, χωρίς μέχρι στιγμής να είναι σαφές αν οι καιρικές συνθήκες θα συμβάλουν στον περιορισμό της πυρκαγιάς.

Η φωτιά εξακολουθεί να κατακαίει δασικές εκτάσεις, με τις επίγειες δυνάμεις να είναι αναπτυγμένες σε διάφορα σημεία.

Στο μέτωπο επιχειρούν συνολικά 85 πυροσβέστες, με δέκα ομάδες πεζοπόρων τμημάτων των 1ης, 2ης, 5ης, 6ης και 10ης ΕΜΟΔΕ, ενώ πυροσβεστικές δυνάμεις έχουν αναπτυχθεί και στην ευρύτερη περιοχή της Μονής Στομίου, προκειμένου να προστατευθεί το μοναστήρι και να αντιμετωπιστεί κάθε ενδεχόμενο επέκτασης της πυρκαγιάς.