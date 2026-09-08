Τρίκαλα: Αγωνία για 65χρονο - Διασωληνωμένος στη ΜΕΘ μετά από σοβαρό επεισόδιο πνιγμού από τροφή

Snapshot Ένας 65χρονος άνδρας νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση στη ΜΕΘ του Γενικού Νοσοκομείου Τρικάλων μετά από επεισόδιο πνιγμού με τροφή σε ταχυφαγείο.

Το περιστατικό συνέβη το βράδυ της Δευτέρας 7 Σεπτεμβρίου στην οδό Κονδύλη, στο κέντρο των Τρικάλων.

Παρά τις άμεσες προσπάθειες αναζωογόνησης από το ΕΚΑΒ και τους γιατρούς, η κατάσταση του ασθενούς κρίθηκε σοβαρή και απαιτήθηκε διασωλήνωση.

Οι γιατροί συνεχίζουν να δίνουν μάχη για τη διατήρηση της ζωής του 65χρονου. Snapshot powered by AI

Σε ιδιαίτερα κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ) του Γενικού Νοσοκομείου Τρικάλων ένας 65χρονος άνδρας, ο οποίος διαμένει στο εξωτερικό και βρισκόταν στην περιοχή.

Όπως αναφέρει το trikalaopinion.gr, ο 65χρονος υπέστη σοβαρό επεισόδιο πνιγμού από τροφή το βράδυ της Δευτέρας (7/9), την ώρα που έτρωγε σε ταχυφαγείο επί της οδού Κονδύλη στο κέντρο των Τρικάλων.

Παρά τις άμεσες προσπάθειες αναζωογόνησης από τους διασώστες του ΕΚΑΒ και τους ιατρούς του νοσοκομείου, η κατάσταση της υγείας του κρίθηκε σοβαρή, καθιστώντας απαραίτητη τη διασωλήνωσή του και την εισαγωγή του στη ΜΕΘ.

Οι γιατροί δίνουν μάχη για να κρατήσουν τον 65χρονο στη ζωή.

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