Τραγωδία στη Ρόδο: Θανατηφόρο τροχαίο με νεκρή 21χρονη

Τραγωδία σημειώθηκε τα ξημερώματα της Τρίτης 8 Σεπτεμβρίου στη Ρόδο, όταν μια 21χρονη έχασε τη ζωή της έπειτα από τροχαίο δυστύχημα που είχε με τη μηχανή της.

To θαναητηφόρο τροχαίο σημειώθηκε στις 04:35 την οδό Μεγάλου Κωνσταντίνου Πηγή όταν η μηχανή που οδηγούσε η 21χρονη μαζί με μια 27χρονη συνεπιβάτιδα εξετράπη της πορείας της και προσέκρουσε σε σταθμευμένο Ι.Χ αυτοκίνητο, όπως αναφέρει η «Δημοκρατική».

Ανάκριση για το τραγικό δυστύχημα διενεργεί το τμήμα Τροχαίας Ρόδου.

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