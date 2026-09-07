Τραγωδία στον Πύργο: Ένας νεκρός και 5 τραυματίες μετά από τροχαίο στη διασταύρωση Λαμπετίου

Snapshot Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε στη διασταύρωση του Λαμπετίου στον Πύργο με έναν νεκρό ποδηλάτη και πέντε τραυματίες.

Το δυστύχημα προκλήθηκε από όχημα που προσπάθησε να διασχίσει κάθετα την Εθνική Οδό Πατρών-Πύργου και συγκρούστηκε με άλλο αυτοκίνητο.

Ο ποδηλάτης τραυματίστηκε σοβαρά και παρά τις προσπάθειες των γιατρών υπέκυψε στα τραύματά του.

Οι πέντε τραυματίες μεταφέρθηκαν για ιατρική φροντίδα.

Οι συνθήκες του τροχαίου και ο ρόλος του ποδηλάτη ερευνώνται από τις αστυνομικές αρχές. Snapshot powered by AI

Ένας νεκρός και πέντε τραυματίες είναι ο τραγικός απολογισμός του τροχαίου που σημειώθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας (7/9) στη διασταύρωση του Λαμπετίου στον Πύργο.

Όπως αναφέρει το patrisnews.com, το δυστύχημα σημειώθηκε όταν όχημα που που κινούνταν από την περιοχή του Λαμπετίου επιχείρησε να διασχίσει κάθετα την Εθνική Οδό Πατρών-Πύργου με αποτέλεσμα να συγκρουστεί πλαγιομετωπικά με αυτοκίνητο που είχε κατεύθυνση από τον Πύργο προς την Αρχαία Ολυμπία.

Στο δυστύχημα ενεπλάκη και ποδηλάτης, ο οποίος παρά τις αγωνιώδεις προσπάθειες των γιατρών δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή και υπέκυψε στα σοβαρά τραύματα που υπέστη.

Δείτε βίντεο από το σημείο του δυστυχήματος:

Από το περιστατικό τραυματίστηκαν ακόμη πέντε άτομα, τα οποία διακομίστηκαν για ιατρική φροντίδα.

Οι ακριβείς συνθήκες του δυστυχήματος, καθώς και ο τρόπος με τον οποίο ενεπλάκη ο ποδηλάτης, διερευνώνται από τις αρμόδιες αστυνομικές αρχές.

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