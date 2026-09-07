Τραγωδία στον Πύργο: Ένας νεκρός και 5 τραυματίες μετά από τροχαίο στη διασταύρωση Λαμπετίου

Πρόκειται για ποδηλάτη ο οποίος παρά τις προσπάθειες των γιατρών υπέκυψε στα σοβαρά τραύματά του

Γιάννης Καλύβας, Επιμέλεια

Τραγωδία στον Πύργο: Ένας νεκρός και 5 τραυματίες μετά από τροχαίο στη διασταύρωση Λαμπετίου
ΕΛΛΑΔΑ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε στη διασταύρωση του Λαμπετίου στον Πύργο με έναν νεκρό ποδηλάτη και πέντε τραυματίες.
  • Το δυστύχημα προκλήθηκε από όχημα που προσπάθησε να διασχίσει κάθετα την Εθνική Οδό Πατρών-Πύργου και συγκρούστηκε με άλλο αυτοκίνητο.
  • Ο ποδηλάτης τραυματίστηκε σοβαρά και παρά τις προσπάθειες των γιατρών υπέκυψε στα τραύματά του.
  • Οι πέντε τραυματίες μεταφέρθηκαν για ιατρική φροντίδα.
  • Οι συνθήκες του τροχαίου και ο ρόλος του ποδηλάτη ερευνώνται από τις αστυνομικές αρχές.
Snapshot powered by AI

Ένας νεκρός και πέντε τραυματίες είναι ο τραγικός απολογισμός του τροχαίου που σημειώθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας (7/9) στη διασταύρωση του Λαμπετίου στον Πύργο.

Όπως αναφέρει το patrisnews.com, το δυστύχημα σημειώθηκε όταν όχημα που που κινούνταν από την περιοχή του Λαμπετίου επιχείρησε να διασχίσει κάθετα την Εθνική Οδό Πατρών-Πύργου με αποτέλεσμα να συγκρουστεί πλαγιομετωπικά με αυτοκίνητο που είχε κατεύθυνση από τον Πύργο προς την Αρχαία Ολυμπία.

Στο δυστύχημα ενεπλάκη και ποδηλάτης, ο οποίος παρά τις αγωνιώδεις προσπάθειες των γιατρών δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή και υπέκυψε στα σοβαρά τραύματα που υπέστη.

Δείτε βίντεο από το σημείο του δυστυχήματος:

Από το περιστατικό τραυματίστηκαν ακόμη πέντε άτομα, τα οποία διακομίστηκαν για ιατρική φροντίδα.

Οι ακριβείς συνθήκες του δυστυχήματος, καθώς και ο τρόπος με τον οποίο ενεπλάκη ο ποδηλάτης, διερευνώνται από τις αρμόδιες αστυνομικές αρχές.

Δείτε περισσότερες εικόνες:

troxaio-pirgos2.jpg
troxaio-pirgos.jpg
troxaio-pirgos3.jpg

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
16:08ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στον Πύργο: Ένας νεκρός και 5 τραυματίες μετά από τροχαίο στη διασταύρωση Λαμπετίου

16:06ΚΑΙΡΟΣ

Πρόγνωση Κολυδά: Προ των πυλών απότομη αλλαγή του καιρού – Πέφτει η θερμοκρασία, έρχονται βοριάδες

16:04LIFESTYLE

«Σας αγαπώ όλους και δεν με νοιάζει η ηλικία μου» - Ο Γιάννης Πάριος απαντά στα αρνητικά σχόλια για την εμφάνισή του στην Κύπρο

16:00ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αγρότες: Μηδενικός φόρος εισοδήματος έως 20.000 ευρώ -Ποιοι θα δουν μειώσεις, παραδείγματα

15:54ΚΟΣΜΟΣ

Super El Niño: Το κιτ έκτακτης ανάγκης για ακραίες φυσικές καταστροφές – Τι να έχουν οι πολίτες στα σπίτια τους

15:50ΕΛΛΑΔΑ

Λαμία: Σοβαρό τροχαίο στο δρόμο προς Μπράλο - Στο νοσοκομείο πατέρας και γιος

15:47LIFESTYLE

Γιόρτασε τα γενέθλιά της και της έκανε έκπληξη ο...Σάκης Ρουβάς - Το βίντεο που έγινε viral

15:39ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά τώρα LIVE: Δείτε όλα τα ενεργά μέτωπα

15:37ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά τώρα σε δάσος στην Αλεξανδρούπολη: Καίει κοντά στην Εγνατία Οδό - Σηκώθηκαν 4 εναέρια

15:30ΕΥ ΖΗΝ

Τι παρατηρείται στην αρτηριακή πίεση όσων τρώνε φιστίκια Αιγίνης κάθε μέρα

15:23WHAT THE FACT

«Ζμαράγδιν και Ωκεανός»: Ανακάλυψαν ψηφιδωτό 2.000 ετών με ελληνικά γράμματα στην Τουρκία

15:19ΕΛΛΑΔΑ

Kαβάλα: Αναγκαστική προσγείωση πυροσβεστικού ελικοπτέρου - Έσπασε έλικας κατά την κατάσβεση φωτιάς

15:17ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Στη φυλακή άνδρας που χτυπούσε και απειλούσε τη μητέρα του επειδή νευρίαζε που άνοιγε τα παράθυρα

15:11WHAT THE FACT

Ινδία: 21χρονος καθάρισε μόνος του ποταμό γεμάτο σκουπίδια - Βίντεο

15:06ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: 16χρονος οδηγούσε το αυτοκίνητο που έκανε τη δολοφονική προσπέραση στον ΒΟΑΚ– Έριξαν το ΙΧ στη θάλασσα

15:06LIFESTYLE

«Χρυσό» διαζύγιο για τον δισεκατομμυριούχο της Lululemon - Η σύζυγός του διεκδικεί την μισή περιουσία ύψους $6,1 δισ.

15:05LIFESTYLE

Γιούλικα Σκαφιδά: Στο νοσοκομείο η ηθοποιός- «Αυτός είναι ο καλύτερος τρόπος να ξεκινήσεις την εβδομάδα;»

15:03ΕΛΛΑΔΑ

Συνελήφθη 33χρονος που εξέδιδε δύο ανήλικα κορίτσια - Αναρτούσε αγγελίες στο διαδίκτυο και έκλεινε ραντεβού με πελάτες

15:01ΕΛΛΑΔΑ

ΕΦΕΤ: Ανάκληση γνωστών χυμών από την αγορά

14:48ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αυστηρότερους τελωνειακούς ελέγχους και υψηλότερα τέλη στις εισαγωγές υπερταχείας μόδας ζητούν οι Ευρωπαϊκοί Σύνδεσμοι Ένδυσης

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
15:06ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: 16χρονος οδηγούσε το αυτοκίνητο που έκανε τη δολοφονική προσπέραση στον ΒΟΑΚ– Έριξαν το ΙΧ στη θάλασσα

10:38ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Σταύρος Ξαρχάκος: «Είχα γίνει θαμώνας της οδού Νοταρά» - Όσα έγιναν στη συναυλία του στον Λυκαβηττό - Βίντεο

15:01ΕΛΛΑΔΑ

ΕΦΕΤ: Ανάκληση γνωστών χυμών από την αγορά

13:59ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επίδομα συνταξιούχων: Οι νέοι δικαιούχοι της αύξησης στα €400 - Πίνακες και παραδείγματα

14:48ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά τώρα σε πευκόδασος στην Εύβοια: Μπαράζ 112 - Επιχειρούν 5 εναέρια

16:08ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στον Πύργο: Ένας νεκρός και 5 τραυματίες μετά από τροχαίο στη διασταύρωση Λαμπετίου

15:30ΕΥ ΖΗΝ

Τι παρατηρείται στην αρτηριακή πίεση όσων τρώνε φιστίκια Αιγίνης κάθε μέρα

15:05LIFESTYLE

Γιούλικα Σκαφιδά: Στο νοσοκομείο η ηθοποιός- «Αυτός είναι ο καλύτερος τρόπος να ξεκινήσεις την εβδομάδα;»

15:06LIFESTYLE

«Χρυσό» διαζύγιο για τον δισεκατομμυριούχο της Lululemon - Η σύζυγός του διεκδικεί την μισή περιουσία ύψους $6,1 δισ.

10:53ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ανακαίνιση κατοικίας: Έως 46.000 ευρώ η επιδότηση - Ποιοι είναι οι δικαιούχοι

09:42ΕΛΛΑΔΑ

Ένωση Τραπεζών: Στήριξη στις οικογένειες των πιλότων του Phantom που σκοτώθηκαν στην Τανάγρα - 50.000 ευρώ και διαγραφή δανείων

15:19ΕΛΛΑΔΑ

Kαβάλα: Αναγκαστική προσγείωση πυροσβεστικού ελικοπτέρου - Έσπασε έλικας κατά την κατάσβεση φωτιάς

08:38ΚΥΠΡΟΣ

Θλίψη στην Κύπρο: Πέθανε η Πόπη Χριστοφόρου - Η μητέρα των δίδυμων που σκοτώθηκαν στο Μαρί

12:18ΚΟΣΜΟΣ

11η Σεπτεμβρίου 2001: Η ιστορία του «Falling Man» 25 χρόνια μετά την μαύρη επέτειο - Η φωτογραφία που αποτύπωσε το συλλογικό πένθος της Αμερικής

14:02ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΕΝΦΙΑ: Σε ποιες περιοχές μηδενίζεται ο φόρος - Αναλυτικά η λίστα

15:47LIFESTYLE

Γιόρτασε τα γενέθλιά της και της έκανε έκπληξη ο...Σάκης Ρουβάς - Το βίντεο που έγινε viral

15:50ΕΛΛΑΔΑ

Λαμία: Σοβαρό τροχαίο στο δρόμο προς Μπράλο - Στο νοσοκομείο πατέρας και γιος

13:49ΕΛΛΑΔΑ

Εξαφανίστηκε 39χρονη στην Λάρισα

13:04ΚΑΙΡΟΣ

Πρόγνωση Ζιακόπουλου: Ζέστη και μελτέμια – Αναλυτική πρόγνωση για το επόμενο τριήμερο

14:47ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά σε αυτοκίνητο στην Περιφερειακή Υμηττού στο ύψος της Αγίας Παρασκευής - Πολύ αυξημένη κίνηση

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ