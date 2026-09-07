Λαμία: Σοβαρό τροχαίο στο δρόμο προς Μπράλο - Στο νοσοκομείο πατέρας και γιος

Snapshot Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας στον δρόμο προς Μπράλο κοντά στη Λαμία.

Ο οδηγός του πρώτου οχήματος επιχείρησε αναστροφή εντός οδοστρώματος, προκαλώντας σύγκρουση με το δεύτερο όχημα που ακολουθούσε.

Από τη σύγκρουση τραυματίστηκαν ελαφρά πατέρας και γιος που επέβαιναν στο δεύτερο όχημα και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο Λαμίας.

Η Τροχαία Λαμίας διερευνά τις ακριβείς συνθήκες του ατυχήματος. Snapshot powered by AI

Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας (7/9) στον δρόμο προς Μπράλο.

Όπως αναφέρει το lamiareport.gr, τα δύο οχήματα κινούταν στην ίδια κατεύθυνση, από Λαμία προς Μπράλο, όταν ο οδηγός του οχήματος που προπορευόταν, επιχείρησε να κάνει αναστροφή εντός οδοστρώματος.

Η οδηγός του οχήματος που ακολουθούσε δεν πρόλαβε να αποφύγει τη σύγκρουση με αποτέλεσμα να πέσει στο πλαϊνό μέρος του προπορευόμενου οχήματος.

Από τη σύγκρουση τραυματίστηκαν ευτυχώς ελαφρά, ο πατέρας και ο γιος της τετραμελούς οικογένειας που επέβαινε στο όχημα, οι οποίοι διακομίστηκαν με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στα Επείγοντα του νοσοκομείου Λαμίας.

Οι αστυνομικοί του Τμήματος Τροχαίας Λαμίας ερευνούν τις ακριβείς συνθήκες του ατυχήματος.

Δείτε παρακάτω περισσότερες φωτογραφίες από το σημείο του ατυχήματος:

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