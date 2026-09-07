Θεσσαλονίκη: Στη φυλακή άνδρας που χτυπούσε και απειλούσε τη μητέρα του - «Θα σε ξεκοιλιάσω»

Η μητέρα εξήγησε ότι τα περιστατικά ήταν συχνά αλλά αγαπάει τον μοναχογιό της

Ελένη Ευστρατίου

Θεσσαλονίκη: Στη φυλακή άνδρας που χτυπούσε και απειλούσε τη μητέρα του - «Θα σε ξεκοιλιάσω»
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Στη Θεσσαλονίκη, ένας νεαρός καταδικάστηκε σε φυλάκιση δύο ετών και τεσσάρων μηνών για ενδοοικογενειακή σωματική βλάβη και απειλή κατά της μητέρας του.
  • Ο κατηγορούμενος απειλούσε τη μητέρα του με μαχαίρι και τη χτυπούσε συστηματικά, με τα περιστατικά να διαρκούν χρόνια.
  • Η μητέρα δήλωσε ότι φοβάται αλλά δεν ήθελε την καταδίκη του γιου της, καθώς είναι το μοναδικό της παιδί.
  • Ο νεαρός παραδέχτηκε τις πράξεις του και απέδωσε τη βία του σε νεύρα που προκαλούσε το άνοιγμα των παραθύρων και την επίδραση σειρών που παρακολουθούσε στο διαδίκτυο.
  • Το δικαστήριο αποφάσισε να μην αναστείλει την ποινή, ενώ η έφεσή του δεν έχει ανασταλτική ισχύ.
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Ποινή φυλάκισης δύο ετών και τεσσάρων μηνών επιβλήθηκε σε έναν νέο άνδρα ο οποίος χτυπούσε και απειλούσε τη μητέρα του στη Θεσσαλονίκη.

Τα όσα ακούστηκαν μέσα στη δικαστική αίθουσα του Αυτόφωρου Μονομελές Πλημμελειοδικείου Θεσσαλονίκης είναι σοκαριστικά, με τον κατηγορούμενο να απειλεί ακόμα και με μαχαίρι την μητέρα του ότι θα την σκοτώσει, επειδή άνοιγε συνεχώς τα παράθυρα.

Το δικαστήριο τον έκρινε ένοχο για ενδοοικογενειακή σωματική βλάβη και απειλή και αποφάσισε να μην αναστείλει την εκτέλεση της ποινής, ενώ η έφεσή του δεν έχει αναστέλλουσα δύναμη.

«Θα σε ξεκοιλιάσω»

Όπως κατέθεσε η γυναίκα στο δικαστήριο, το τελευταίο περιστατικό σημειώθηκε το περασμένο Σάββατο, με τον γιο της να την χτυπά στο πρόσωπο και να την βρίζει αισχρά.

Σε προηγούμενο επεισόδιο την είχε κλοτσήσει στο καλάμι και, ενώ εκείνη ήταν πεσμένη κάτω, την απείλησε με μαχαίρι ότι θα την «ξεκοιλιάσει». Σε άλλο περιστατικό η μητέρα κατήγγειλε ότι της είχε πετάξει μπουκάλι με νερό από τα νεύρα του.

Η ίδια δήλωσε ότι φοβάται και δεν ήξερε πως να το διαχειριστεί, αλλά επειδή είναι το μόνο παιδί της, δεν ήθελε να καταδικαστεί. Εξήγησε επίσης ότι ο γιος της παίρνει χάπια.

«Δυστυχώς είναι συχνά αυτά τα περιστατικά όταν νευριάζει, αλλά τι να κάνω; Ένα παιδί έχω. Με χτυπάει όμως, ειλικρινά δεν ξέρω πώς να το χειριστώ», κατέθεσε η γυναίκα.

Όπως είπε στη συνέχεια το θύμα, αυτή η κατάσταση κρατάει χρόνια ολόκληρα, ενώ άλλοτε τα χτυπήματα είναι πιο δυνατά και άλλοτε πιο ελαφριά. «Είμαι μάνα που αγαπώ το παιδί μου, αλλά καμία φορά με δέρνει, τι να τον κάνω; Συνεχώς γίνονται αυτά», κατέληξε.

«Βλέπω σειρές στο διαδίκτυο και παρασύρθηκα»

Ο νεαρός παραδέχτηκε τις πράξεις αυτές στην απολογία του, εξηγώντας ότι δεν εννοούσε τις απειλές και ότι δεν χρησιμοποίησε όλη του τη δύναμη πάνω στη μητέρα του γιατί θα «την σκότωνα», είπε.

Πρόσθεσε μάλιστα ότι ο λόγος που ήταν τόσο βίαιος απέναντί της ήταν επειδή τον νευρίαζε ότι ανοίγει τα παράθυρα του σπιτιού, ενώ βλέπει σειρές στο διαδίκτυο που τον παρασέρνουν.

«Με νευριάζει γιατί ανοίγει συνέχεια τα παράθυρα στο σπίτι. Βλέπω κάτι καινούργιες σειρές στο διαδίκτυο και παρασύρθηκα από αυτές. Για αυτό είπα ότι θα την ξεκοιλιάσω».

Κατέληξε επίσης ότι αγαπάει την μητέρα του και δεν σκοπεύει να την ξαναχτυπήσει.

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