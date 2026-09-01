Μεγάλη ένταση σε χωριό στην Κρήτη: Απείλησαν αστυνομικούς και απελευθέρωσαν προσαχθέντα
Τρεις συλλήψεις μετά την απελευθέρωση
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Μεγάλη ένταση σημειώθηκε σε παραλιακό χωριό στα νότια Ηρακλείου, με αστυνομικούς να προχωρούν σε τρεις συλλήψεις.
Όλα ξεκίνησαν, όταν αστυνομικοί από το τμήμα Βιάννου κλήθηκαν σε κατάστημα, επιτακτική από καταγγελία για διατάραξη της κοινής ησυχίας.
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