Βόλος: «Θα σε σκοτώσω», απείλησε τον πατέρα του 44χρονος εθισμένος στον τζόγο

Ο άνδρας κρίθηκε ένοχος για ενδοοικογενειακή απειλή και καταδικάστηκε σε φυλάκιση έξι μηνών με τριετή αναστολή

Αναστασία - Βασιλική Γκολέμη

Βόλος: «Θα σε σκοτώσω», απείλησε τον πατέρα του 44χρονος εθισμένος στον τζόγο
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Ο 44χρονος κρίθηκε ένοχος για ενδοοικογενειακή απειλή και καταδικάστηκε σε φυλάκιση έξι μηνών με τριετή αναστολή, ενώ του επιβλήθηκε η παρακολούθηση προγράμματος αντιμετώπισης ενδοοικογενειακής βίας.
  • Ο πατέρας κατήγγειλε ότι ο γιος του, εθισμένος στον τζόγο, τον απείλησε με φράση «θα σε σκοτώσω» κατά τη διάρκεια έντονης οικογενειακής διαφωνίας.
  • Ο 44χρονος αρνήθηκε την απειλή και τη σωματική βία, υποστηρίζοντας ότι πρόκειται για χρόνια αντιπαράθεση με τον πατέρα του και ότι δεν είναι εθισμένος στον τζόγο.
  • Ο πατέρας ισχυρίστηκε ότι ο γιος του ξοδεύει μεγάλα ποσά σε τζόγο, χρησιμοποιώντας χρήματα από τη σύνταξη της μητέρας και ενοίκια της οικογενειακής περιουσίας, ενώ δεν έχει εργαστεί ποτέ.
  • Η παρακολούθηση του προγράμματος στο Κέντρο Ψυχικής Υγείας Βόλου αποτελεί όρο για την αποφυγή της φυλάκισης του καταδικασθέντος.
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Υπόθεση ενδοοικογενειακής απειλής απασχόλησε σήμερα το Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Βόλου, με έναν 44χρονο να βρίσκεται στο εδώλιο έπειτα από καταγγελία του πατέρα του.

Ο άνδρας κρίθηκε ένοχος για ενδοοικογενειακή απειλή και καταδικάστηκε σε φυλάκιση έξι μηνών με τριετή αναστολή. Παράλληλα, το δικαστήριο αποφάσισε η έφεση να μην έχει ανασταλτικό αποτέλεσμα και του επέβαλε την υποχρέωση να παρακολουθήσει πρόγραμμα αντιμετώπισης της ενδοοικογενειακής βίας στο Κέντρο Ψυχικής Υγείας Βόλου, προκειμένου να αποφύγει την έκτιση της ποινής του στη φυλακή.

Σύμφωνα με το gegonota, όπως κατέθεσε ο πατέρας του 44χρονου, ο γιος του αντιμετωπίζει, όπως υποστήριξε, πρόβλημα με τον τζόγο και συχνά δημιουργεί εντάσεις στο σπίτι. Το περιστατικό σημειώθηκε την Πέμπτη, όταν ο 44χρονος φέρεται να διαπληκτίστηκε με τη μητέρα του επειδή εκείνη αρνήθηκε να του δώσει χρήματα για να παίξει στοίχημα.

Η ένταση κλιμακώθηκε, με τον πατέρα να παρεμβαίνει προκειμένου να σταματήσει τον καβγά. Τότε, σύμφωνα με την καταγγελία, ο γιος του τον απείλησε λέγοντάς του «φύγε, θα σε σκοτώσω». Ο πατέρας, φοβισμένος από την κατάσταση, κάλεσε την Αστυνομία.

«Είναι εθισμένος στον τζόγο. Έχει πρόβλημα και πολλές φορές φωνάζει μέσα στο σπίτι. Αυτή τη φορά, όμως, τον είδα περισσότερο εξαγριωμένο και φοβήθηκα», ανέφερε χαρακτηριστικά στο δικαστήριο.

Τι υποστήριξε στην απολογία του

Ο 44χρονος αρνήθηκε ότι απείλησε τον πατέρα του, αλλά και ότι άσκησε σωματική βία στη μητέρα του. Υποστήριξε πως υπήρξε λογομαχία, χωρίς όμως να την αγγίξει, ενώ απέδωσε την καταγγελία του πατέρα του σε χρόνια αντιπαράθεση μεταξύ τους.

«Είχαμε μια λογομαχία, αλλά δεν ακούμπησα τη μητέρα μου. Εδώ και 40 χρόνια ο πατέρας μου έχει νεύρα μαζί μου και πάντα υψώνει τον τόνο της φωνής του. Του είπα “φύγε από μπροστά μου”, όχι “φύγε, θα σε σκοτώσω”. Χρησιμοποίησα έναν άλλο, σκληρό χαρακτηρισμό, που τον ενόχλησε», ανέφερε στην απολογία του.

Σύμφωνα με το gegonota, ο ίδιος παραδέχθηκε ότι ασχολείται με το στοίχημα, αρνήθηκε όμως ότι είναι εθισμένος. Όπως είπε, δεν στοιχηματίζει καθημερινά και υποστήριξε ότι κατά μέσο όρο διαθέτει περίπου 300 έως 400 ευρώ τον μήνα.

Απαντώντας σε ερώτηση του εισαγγελέα, δήλωσε ακόμη ότι είναι πτυχιούχος ΑΕΙ και σήμερα είναι άνεργος, ενώ στο παρελθόν είχε εργαστεί περιστασιακά σε κτήματα των γονιών του. Παράλληλα, ανέφερε ότι ζητά από τους γονείς του να του παραχωρήσουν «δίκαιο μερίδιο» από την περιουσία τους, αντίστοιχο με εκείνο που θα λάβουν τα αδέλφια του.

«Δεν έχει δουλέψει ποτέ στη ζωή του», είπε ο πατέρας

Από την πλευρά του, ο πατέρας παρουσίασε διαφορετική εικόνα για την οικονομική κατάσταση του γιου του. Όπως υποστήριξε, τα ποσά που δαπανά ο 44χρονος στον τζόγο είναι πολύ μεγαλύτερα από τα 300-400 ευρώ που ο ίδιος παραδέχθηκε στο δικαστήριο.

Σύμφωνα με την κατάθεσή του, ο γιος του φέρεται να χρησιμοποιεί χρήματα που προέρχονται από τη σύνταξη της μητέρας του, αλλά και από ενοίκια ακινήτων της οικογένειας.

«Ο γιος μου δεν έχει δουλέψει ποτέ μέχρι σήμερα στη ζωή του και γι’ αυτό φταίει η περιουσία που έχουμε», ανέφερε χαρακτηριστικά ο πατέρας.

Ο 44χρονος άκουσε την απόφαση του δικαστηρίου με έκπληξη, επισημαίνοντας ότι μέχρι σήμερα δεν είχε καταδικαστεί για κάποιο αδίκημα. Ωστόσο, πλέον καλείται να παρακολουθήσει το ειδικό πρόγραμμα στο Κέντρο Ψυχικής Υγείας Βόλου, καθώς η συμμόρφωσή του με τους όρους που του επιβλήθηκαν αποτελεί προϋπόθεση για να μην οδηγηθεί στη φυλακή.

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