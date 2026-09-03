Κυψέλη: Επιτέθηκε σε αστυνομικούς, τους απείλησε και τους εξύβρισε ο 43χρονος

Snapshot Η εκδίκαση της υπόθεσης του 43χρονου που σχετίζεται με την Κυψέλη αναβλήθηκε για τις 5 Οκτωβρίου 2026.

Η δικογραφία περιλαμβάνει κατηγορίες για απόπειρα απλής σωματικής βλάβης, εξύβριση, απειλή, φθορά ξένης ιδιοκτησίας, βία κατά υπαλλήλων και απόπειρα απόδρασης κατά τη μεταγωγή του 43χρονου.

Οι κατηγορούμενοι αναμένεται να ζητήσουν προθεσμία για να προετοιμάσουν τις απολογίες τους σχετικά με τις κατηγορίες για θανάτωση βρέφους και γενετήσιες πράξεις σε βάρος της 15χρονης κόρης του ζευγαριού. Snapshot powered by AI

Για τις 5 Οκτωβρίου 2026 αναβλήθηκε η εκδίκαση της υπόθεσης που αφορά τον 43χρονο, ο οποίος εμπλέκεται στην υπόθεση της Κυψέλης και είχε οδηγηθεί για πρώτη φορά στα δικαστήρια μετά τη σύλληψή του.

Η συγκεκριμένη δικογραφία αφορά σειρά αδικημάτων που φέρεται να τελέστηκαν κατά την πρώτη μεταγωγή του στα δικαστήρια και συγκεκριμένα την απόπειρα απλής σωματικής βλάβης κατά συρροή, την εξύβριση, την απειλή, τη φθορά ξένης ιδιοκτησίας, τη βία κατά υπαλλήλων και την απόπειρα απόδρασης κρατουμένου.

Την ίδια ώρα, αύριο αναμένεται να βρεθούν ενώπιον του ανακριτή ο 43χρονος, η 38χρονη σύντροφός του και ο 26χρονος Αφγανός, οι οποίοι έχουν συλληφθεί για την υπόθεση της οδού Θάσου στην Κυψέλη.

Οι τρεις κατηγορούμενοι αναμένεται να ζητήσουν και να λάβουν προθεσμία προκειμένου να προετοιμάσουν τις απολογίες τους για τις βαρύτερες κατηγορίες που περιλαμβάνονται στη δικογραφία και αφορούν τη θανάτωση του βρέφους που εντοπίστηκε στο διαμέρισμα, καθώς και γενετήσιες πράξεις σε βάρος της 15χρονης κόρης του ζευγαριού.

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