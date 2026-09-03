Κυψέλη: Στην Ευελπίδων λίγο πριν τις 12:00 ο 43χρονος - Νέες εξελίξεις στην υπόθεση του βρέφους

Snapshot Τα τρία ανήλικα παιδιά της οικογένειας κατέθεσαν ότι γνώριζαν για τον θάνατο και την κατάψυξη της σορού, χωρίς να γνωρίζουν τις συνθήκες θανάτου.

Η ιατροδικαστική εξέταση έδειξε τέσσερα έως πέντε τραύματα από μαχαίρι στη σορό, που προκλήθηκαν πριν από τον θάνατο.

Ο 43χρονος ισχυρίζεται ότι τα τραύματα έγιναν κατά την προσπάθεια αφαίρεσης της σορού από την κατάψυξη, όπου την κράτησε από φόβο για τα υπόλοιπα παιδιά.

Εξετάζονται περαιτέρω στοιχεία, όπως η εγκυμοσύνη της 15χρονης κόρης, η χρήση ναρκωτικών και η βιολογική σχέση του 43χρονου με τα παιδιά μέσω εξέτασης DNA. Snapshot powered by AI

Λίγο πριν τις 12:00 το μεσημέρι της Πέμπτης 3 Σεπτεμβρίου, έφτασε στα δικαστήρια της Ευελπίδων ο 43χρονος, στο πλαίσιο των νέων εξελίξεων στην υπόθεση της Κυψέλης και του θανάτου του 8 μηνών βρέφους.

Οι Αρχές αξιολογούν τα νέα στοιχεία που έχουν προκύψει, μεταξύ άλλων και από τις καταθέσεις των τριών ανήλικων παιδιών της οικογένειας.

Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, τα τρία παιδιά φέρεται να γνώριζαν ότι το βρέφος είχε πεθάνει, αλλά και ότι η σορός του είχε τοποθετηθεί στην κατάψυξη. Ωστόσο, τα ίδια φέρεται να υποστήριξαν ότι δεν γνώριζαν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες το μωρό έχασε τη ζωή του.

Οι ανήλικοι εξετάστηκαν την Τετάρτη στο «Σπίτι του Παιδιού», παρουσία ειδικών και παιδοψυχολόγων. Οι καταθέσεις τους αναμένεται να διαβιβαστούν στις αρμόδιες Αρχές και να συμπεριληφθούν στη δικογραφία, ενώ δεν αποκλείεται να ακολουθήσουν και νέες εξετάσεις τους.

Τα ευρήματα του ιατροδικαστή

Την ίδια ώρα, ιδιαίτερα σημαντικά θεωρούνται τα ευρήματα της ιατροδικαστικής εξέτασης. Στη σορό του βρέφους εντοπίστηκαν τέσσερα έως πέντε τραύματα από μαχαίρι, τα οποία, σύμφωνα με τα στοιχεία της υπόθεσης, φέρεται να είχαν προκληθεί πριν από τον θάνατο.

Ο 43χρονος έχει υποστηρίξει ότι τα τραύματα προκλήθηκαν κατά την προσπάθειά του να απομακρύνει τη σορό από τον πάγο. Παράλληλα, φέρεται να έχει αναφέρει ότι κράτησε το νεκρό βρέφος στην κατάψυξη, επειδή φοβόταν ότι οι Αρχές θα απομάκρυναν και τα υπόλοιπα παιδιά από την οικογένεια.

Από την πλευρά της, η 38χρονη Γερμανίδα φέρεται να έχει υποστηρίξει ότι βρισκόταν σε κατάσταση σοκ μετά τον θάνατο του παιδιού και δεν μπορούσε να αποχωριστεί τη σορό του.

Οι γονείς εξακολουθούν να επιμένουν στη θέση ότι το βρέφος πέθανε το 2022 από παθολογικά αίτια, επικαλούμενοι σοβαρό πρόβλημα υγείας που σχετιζόταν με κήλη στο έντερο.

Στο μικροσκόπιο των Αρχών τα παιδιά και τα στοιχεία της οικογένειας

Παράλληλα, οι Αρχές εξετάζουν κάθε στοιχείο που μπορεί να ρίξει φως στην υπόθεση, ενώ ιδιαίτερη προσοχή έχει δοθεί και στην 15χρονη κόρη της οικογένειας. Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής δεδομένα, η ανήλικη είναι έγκυος, ενώ από τις εξετάσεις προέκυψε και χρήση ναρκωτικών ουσιών.

Παράλληλα, αναμένεται εξέταση DNA, προκειμένου να αποσαφηνιστεί η βιολογική σχέση του 43χρονου με τα τρία ανήλικα παιδιά.

Η υπόθεση παραμένει ανοιχτή, με τις δικαστικές και αστυνομικές Αρχές να αναζητούν απαντήσεις για το τι ακριβώς συνέβη στο σπίτι της οικογένειας, πότε πέθανε το βρέφος και ποιοι γνώριζαν τι είχε συμβεί.

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