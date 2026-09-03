Κυψέλη: Ο 43χρονος έκρυβε τα πραγματικά του στοιχεία και συστηνόταν ως Τούρκος

Ο ίδιος είχε προηγούμενο με καταδίκες για αρπαγή και μαστροπεία και άλλαζε συνεχώς κατοικίες για να μη γίνεται αντιληπτός

Μιχάλης Παπαδάκος

Κυψέλη: Ο 43χρονος έκρυβε τα πραγματικά του στοιχεία και συστηνόταν ως Τούρκος
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Ο 43χρονος Β.Σ., φερόμενος δολοφόνος βρέφους στην Κυψέλη, έκρυβε την πραγματική του ταυτότητα και δήλωνε ότι ήταν Τούρκος.
  • Ο ίδιος είχε προηγούμενο με καταδίκες για αρπαγή και μαστροπεία και άλλαζε συνεχώς κατοικίες για να μη γίνεται αντιληπτός.
  • Στην οδό Φυλής, όπου διέμενε πριν από την Κυψέλη, προκλήθηκε πυρκαγιά από παιδί της οικογένειας, αλλά ο 43χρονος απέδωσε λάθος την αιτία στους γείτονες.
  • Τα παιδιά της οικογένειας ζουν σε κακοποιητικό περιβάλλον με ενδείξεις σεξουαλικής κακοποίησης και εθισμό στα ναρκωτικά, σύμφωνα με παιδοψυχολόγους και ιατρικές εξετάσεις.
  • Η 15χρονη κόρη του ζευγαριού έχει υποστεί σοβαρή κακοποίηση και πιθανόν εκδιδόταν από τον 43χρονο, ενώ είχε σεξουαλική επαφή με ενήλικο που σχετίζεται με την υπόθεση.
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Την ώρα που οι τρεις συλληφθέντες της Κυψέλης βρίσκονται ήδη προφυλακισμένοι για την υπόθεση των ναρκωτικών και της μη ανακοίνωσης νεκρού, οι πληροφορίες για τον βίο και την πολιτεία του 43χρονου φερόμενου ως δολοφόνου του βρέφους, έρχονται με τη μορφή χιονοστιβάδας.

Ο 43χρονος Β.Σ., ο οποίος έχει καταδικαστεί και στο παρελθόν και είχε προφυλακιστεί για υπόθεση αρπαγής και μαστροπείας, αρνιόταν ότι είναι Έλληνας, ενώ σε μία περίπτωση παρουσιαζόταν ως Τούρκος.

Σύμφωνα με το Star, παρότι ο 43χρονος ήταν ιδιαίτερα δραστήριος στα social media, επιδίωκε να περνά απαρατήρητος στην καθημερινότητα. Γι αυτό τον λόγο άλλαζε συνεχώς σπίτια με την οικογένειά του, καθώς ο έκλυτος βίος αργά ή γρήγορα κινούσε υποψίες. Ενδεικτικά, έναν μήνα πριν εγκατασταθεί στην Κυψέλη, το ζευγάρι διέμενε στην οδό Φυλής. Ωστόσο, στο συγκεκριμένο διαμέρισμα εκδηλώθηκε πυρκαγιά, με αποτέλεσμα να κληθεί η Πυροσβεστική. Οι πυροσβέστες διαπίστωσαν παράξενες συνθήκες στο σπίτι και, σύμφωνα με το Star, ο 43χρονος δήλωσε ότι ήταν Τούρκος επισκέπτης, προκειμένου να μην προκαλέσει υποψίες. Η φωτιά είχε προκληθεί όταν ένα από τα ανήλικα παιδιά πέταξε τσιγάρο σε σακούλα απορριμμάτων. Παρ’ όλα αυτά, ο 43χρονος είπε ψέματα στους γείτονές του, υποστηρίζοντας ότι η πυρκαγιά ξεκίνησε από την κουζίνα κατά το μαγείρεμα.

Ο «Γολγοθάς» των παιδιών

Τα παιδιά της «οικογένειας» που δεν έχει αποσαφηνιστεί ακόμη αν είναι βιολογικά παιδιά του 43χρονου και της 38χρονης Γερμανίδας, έχουν την ατυχία να μεγαλώνουν σε ένα νοσηρό και κακοποιητικό περιβάλλον. Τα αφροδίσια νοσήματα που εντοπίστηκαν υποδηλώνουν σεξουαλική κακοποίηση, ενώ οι παιδοψυχολόγοι που τα έχουν αναλάβει, προσπαθούν να τα «ξεκλειδώσουν» για να διαπιστώσουν το μέγεθος της «ζημιάς» που έχουν υποστεί.

Το ίδιο ισχύει και για την 15χρονη, φερόμενη επίσης ως κόρη του ζευγαριού, η οποία αφενός είναι εθισμένη στα ναρκωτικά, αφετέρου έχει υποστεί στο παρελθόν σεξουαλική και σωματική κακοποίηση από τον 43χρονο. Δεν αποκλείεται μάλιστα, ο 43χρονος να την εξέδιδε, ενώ θεωρείται δεδομένο ότι η ανήλικη κοπέλα είχε σεξουαλική επαφή με ενήλικο και δη τον 26χρονο Αφγανό, ο οποίος εμφανίζεται στην υπόθεση ως «σύντροφος».

Ξανά στον εισαγγελέα σήμερα για τη δολοφονία του βρέφους

Οι τρεις προφυλακισθέντες για την υπόθεση, θα περάσουν και σήμερα την πόρτα ανακρίτριας και εισαγγελέα, καθώς την ώρα που μετάγονταν στη φυλακή, εκδιδόταν το νέο κατηγορητήριο που αφορούσε στην ειδεχθή δολοφονία του βρέφους οκτώ μηνών. Για τη δολοφονία διώκεται το σατανικό ζεύγος κι όχι και ο Αφγανός, ο οποίος προφυλακίστηκε μόνο για τα ναρκωτικά.

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