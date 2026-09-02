Κυψέλη: Στη φυλακή οι τρεις κατηγορούμενοι για την υπόθεση του νεκρού βρέφους

Συγκεκριμένα, οι νέες διώξεις αφορούν τη θανάτωση του βρέφους, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται και κατηγορίες για γενετήσιες πράξεις σε βάρος της ανήλικης

Ανθή Κουρεντζή

Κυψέλη: Στη φυλακή οι τρεις κατηγορούμενοι για την υπόθεση του νεκρού βρέφους
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Οι τρεις κατηγορούμενοι, ένας 43χρονος Έλληνας, μία 38χρονη Γερμανίδα και ένας 26χρονος Αφγανός, κρίθηκαν προσωρινά κρατούμενοι για διακίνηση ναρκωτικών και μη ανακοίνωση ανεύρεσης νεκρού βρέφους.
  • Νέες διώξεις αφορούν τη θανάτωση του νεκρού βρέφους και κατηγορίες για γενετήσιες πράξεις σε βάρος της 15χρονης ανήλικης κόρης της 38χρονης.
  • Οι κατηγορούμενοι αρνήθηκαν τις κατηγορίες για διακίνηση ναρκωτικών και θάνατο βρέφους κατά τις απολογίες τους.
  • Ο 43χρονος ερευνάται επιπλέον για υπόθεση μαστροπείας που αφορά κακουργηματικές πράξεις την περίοδο 2020-2021.
  • Η 38χρονη δήλωσε ότι τα ναρκωτικά ήταν για προσωπική χρήση και ότι δεν μπορούσε να αποδεχθεί τον θάνατο του παιδιού της.
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Στη φυλακή οδηγούνται ο 43χρονος Έλληνας, η 38χρονη Γερμανίδα σύντροφός του και ο 26χρονος Αφγανός, καθώς μετά τις απολογίες τους κρίθηκαν προσωρινά κρατούμενοι για τις κατηγορίες που αντιμετωπίζουν σχετικά με τη διακίνηση ναρκωτικών και τη μη ανακοίνωση ανεύρεσης νεκρού.

Η υπόθεση, ωστόσο, παίρνει πλέον νέα τροπή, καθώς σε βάρος των τριών εκδόθηκαν και τα εντάλματα σύλληψης για τις νέες κατηγορίες που προέκυψαν από την έρευνα για το νεκρό βρέφος και την 15χρονη κόρη της 38χρονης.

Συγκεκριμένα, οι νέες διώξεις αφορούν τη θανάτωση του βρέφους, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται και κατηγορίες για γενετήσιες πράξεις σε βάρος της ανήλικης. Έτσι, μετά την έκδοση των ενταλμάτων αναμένεται να ακολουθήσει η τυπική σύλληψη των κατηγορουμένων και αύριο να οδηγηθούν εκ νέου ενώπιον του ανακριτή, αυτή τη φορά για να απολογηθούν για τις νέες βαριές κατηγορίες.

Οι απολογίες για τα ναρκωτικά

Κατά τη σημερινή διαδικασία και οι τρεις αρνήθηκαν οποιαδήποτε εμπλοκή με διακίνηση ναρκωτικών.

Ο 43χρονος υποστήριξε ότι είναι χρήστης ουσιών και όχι διακινητής, ζητώντας μάλιστα να υποβληθεί σε εξέταση που θα επιβεβαιώσει, όπως ισχυρίζεται, την εξάρτησή του.

«Αρνούμαι την κατηγορία της διακίνησης ναρκωτικών ουσιών. Είμαι τοξικοεξαρτημένος, ζητώ να υποβληθώ στη σχετική εξέταση», φέρεται να είπε.

Η 38χρονη Γερμανίδα αρνήθηκε επίσης τις κατηγορίες, υποστηρίζοντας ότι οι ουσίες που βρέθηκαν προορίζονταν αποκλειστικά για προσωπική της χρήση. Στην απολογία της αναφέρθηκε και στο νεκρό παιδί, λέγοντας πως δεν μπορούσε να αποδεχθεί τον θάνατό του και γι’ αυτό ήθελε να το κρατήσει μαζί της.

«Αρνούμαι τις κατηγορίες, δεν διέπραξα τα αδικήματα για τα οποία κατηγορούμαι. Είμαι αθώα. Τα ναρκωτικά ήταν για δική μου χρήση. Ζητώ την επιείκεια της Ελληνικής Δικαιοσύνης. Ήθελα να έχω πάντα μαζί το παιδί μου, δεν μπορούσα να αποδεχτώ τον θάνατό του», φέρεται να ανέφερε στην ανακρίτρια.

Ο 26χρονος Αφγανός αρνήθηκε ότι γνώριζε οτιδήποτε για το νεκρό βρέφος, περιγράφοντας τον ρόλο του στην οικογένεια ως εκείνον του ανθρώπου που φρόντιζε τα παιδιά.

«Εγώ τα πρόσεχα τα παιδιά τρεις φορές την εβδομάδα. Μου τα άφηναν γιατί πήγαινα να δουλέψω. Δεν ξέρω τίποτα για το νεκρό παιδί. Στο σπίτι, δεν είχα δει λεφτά», φέρεται να υποστήριξε.

Νέα έρευνα για τον 43χρονο

Παράλληλα, το παρελθόν του 43χρονου ερευνάται από τις Αρχές, καθώς το όνομά του περιλαμβάνεται και σε άλλη δικογραφία που αφορά υπόθεση μαστροπείας.

Η συγκεκριμένη υπόθεση αφορά την περίοδο 2020-2021 και περιλαμβάνει περισσότερα πρόσωπα, σε βάρος των οποίων διερευνώνται σοβαρές κακουργηματικές πράξεις, μεταξύ άλλων βιασμός και μαστροπεία. Η δικογραφία είχε αρχικά σχηματιστεί από εισαγγελική αρχή της επαρχίας, ενώ από το 2025 η έρευνα βρίσκεται υπό την εποπτεία της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών.

Ο 43χρονος είχε απασχολήσει τη Δικαιοσύνη και το 2020 σε ξεχωριστή υπόθεση μαστροπείας, με καταγγελλόμενη ως θύμα μία 40χρονη Γερμανίδα. Τότε είχε οδηγηθεί στη φυλακή με προσωρινή κράτηση, ωστόσο στη συνέχεια απαλλάχθηκε με βούλευμα.

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