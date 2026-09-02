Κυψέλη: Στον ανακριτή για τα ναρκωτικά οι τρεις συλληφθέντες της υπόθεσης με το νεκρό βρέφος

Στον ανακριτή οδηγήθηκαν οι τρεις συλληφθέντες από το διαμέρισμα στην οδό Θάσου στην Κυψέλη, στο οποίο εντοπίστηκε η σορός του νεκρού βρέφους σε κατάσταση ψύξης.

Ενώπιον των Αρχών οδηγήθηκαν ο 43χρονος φερόμενος ως πατέρας του νεκρού βρέφους, η 38χρονη Γερμανίδα σύντροφός του, φερόμενη ως μητέρα κι ένας 26χρονος Αφγανός που εντοπίστηκε μαζί τους στο διαμέρισμα.

Κατηγορούνται για το κακούργημα της διακίνησης ναρκωτικών, ενώ οι φερόμενοι ως γονείς κατηγορούνται και για το πλημμέλημα της μη ανακοίνωσης ανεύρεσης νεκρού.

Δεν αποκλείεται εντός της ημέρας, να τους ασκηθεί και ποινική δίωξη για τη δολοφονία του βρέφους.

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