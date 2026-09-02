Κυψέλη: «Δεν είχα δει μωρό, άκουγα φασαρίες», λέει ο διαχειριστής για το σπίτι στη Φυλης

Ο διαχειριστής περιγράφει στο Newsbomb μια εικόνα έντονης κινητικότητας στο διαμέρισμα, κάνοντας λόγο για πολλά άτομα που μπαινόβγαιναν, σκουπίδια και προβλήματα στην πολυκατοικία

Αναστασία - Βασιλική Γκολέμη

Κυψέλη: «Δεν είχα δει μωρό, άκουγα φασαρίες», λέει ο διαχειριστής για το σπίτι στη Φυλης
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Ο διαχειριστής της πολυκατοικίας στην οδό Φυλής περιγράφει έντονη κινητικότητα και πολλά άτομα που μπαινόβγαιναν στο διαμέρισμα όπου ζούσε το ζευγάρι πριν μεταφερθεί στη Θάσο.
  • Στο διαμέρισμα, που χρησιμοποιούνταν για βραχυχρόνια μίσθωση, ζούσαν πέντε-έξι άτομα, υπήρχαν σκουπίδια και προβλήματα στην πολυκατοικία, ενώ ο διαχειριστής δεν είχε αντιληφθεί την παρουσία του βρέφους.
  • Το βρέφος περίπου οκτώ μηνών εντοπίστηκε νεκρό με τουλάχιστον δέκα μαχαιριές στην πλάτη, ενώ ο 43χρονος πατέρας αρνείται ότι το δολοφόνησε και υποστηρίζει ότι ο θάνατος προήλθε από παθολογικά αίτια.
  • Οι αρχές εξετάζουν κατηγορίες για διακίνηση ναρκωτικών και μη ανακοίνωση ανεύρεσης νεκρού, ενώ ενδέχεται να ασκηθεί δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση.
  • Οι καταθέσεις, τα ευρήματα από το διαμέρισμα και οι εργαστηριακές και ιατροδικαστικές εξετάσεις αναμένονται να ρίξουν φως στην υπόθεση.
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Νέα στοιχεία για τις συνθήκες διαμονής του ζευγαριού που συνδέεται με την υπόθεση του νεκρού βρέφους στην Κυψέλη έρχονται στο φως μέσα από μαρτυρία του διαχειριστή της πολυκατοικίας στην οδό Φυλής.

Στο συγκεκριμένο διαμέρισμα, στον τέταρτο όροφο της πολυκατοικίας, διέμενε το ζευγάρι πριν μεταφερθεί στη Θάσου. Σύμφωνα με τον διαχειριστή, πρόκειται για διαμέρισμα που χρησιμοποιούνταν ως βραχυχρόνια μίσθωση και το οποίο εγκαταλείφθηκε μετά από φωτιά που εκδηλώθηκε στο εσωτερικό του, για άγνωστο λόγο.

Ο ίδιος περιγράφει στο Newsbomb μια εικόνα έντονης κινητικότητας στο διαμέρισμα, κάνοντας λόγο για πολλά άτομα που μπαινόβγαιναν, σκουπίδια και προβλήματα στην πολυκατοικία.

«Πολλή βρωμιά, φασαρίες. Έμεναν πέντε-έξι άτομα σε αυτό το σπίτι. Έχω να τους δω περίπου δύο μήνες. Πριν έμεναν για οκτώ με εννέα μήνες, απ’ ό,τι θυμάμαι», ανέφερε.

Κυψέλη-βρέφος

Όπως είπε, τα άτομα που διέμεναν στο διαμέρισμα δεν μιλούσαν καλά ελληνικά, ενώ η παρουσία διαφορετικών ανθρώπων στο σπίτι ήταν συχνό φαινόμενο.

«Μπαινόβγαινε κόσμος στο σπίτι. Κάποια στιγμή ήθελα να τους μιλήσω. Ρώτησα τα παιδιά πού είναι η μητέρα τους. Μου είπαν ότι θα τη φωνάξουν, αλλά δεν ήρθε ποτέ», υποστήριξε ο διαχειριστής.

Μάλιστα, όπως ανέφερε, τη γυναίκα την είχε δει μόνο μία φορά στην είσοδο της πολυκατοικίας, ενώ υποστήριξε ότι τα παιδιά τα έβλεπε να κινούνται στους κοινόχρηστους χώρους, χωρίς όμως να έχει εικόνα για το βρέφος.

«Σε συνελεύσεις δεν ερχόντουσαν. Μία φορά είχαμε δει τη γυναίκα στην είσοδο. Τα πετύχαινα συνήθως», είπε χαρακτηριστικά.

«Δεν έβλεπα το μωρό, δεν είχα ακούσει κλάμα»

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχουν όσα είπε ο διαχειριστής σχετικά με το αν είχε αντιληφθεί την παρουσία του βρέφους στο διαμέρισμα.

«Μωρό δεν είχα δει πάντως», ανέφερε, ενώ υποστήριξε ότι δεν είχε ακούσει ούτε κλάμα βρέφους.

«Καθόλου, οι πόρτες ήταν κλειστές. Μόνο μια φορά ήθελα να πάω εγώ να τους πω “δεν ντρέπεστε που μας κάνατε εδώ χάλια μαύρα;”», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Κυψέλη - Ζευγάρι

Ο διαχειριστής έκανε λόγο και για σκουπίδια που, όπως υποστήριξε, άφηναν στους χώρους της πολυκατοικίας, ενώ είπε πως είχε προσπαθήσει να επικοινωνήσει μαζί τους, χωρίς όμως να του ανοίξουν την πόρτα.

«Έκανα προσπάθεια να τους μιλήσω, αλλά δεν άνοιγαν την πόρτα. Έβλεπα κόσμο να μπαίνει και να βγαίνει, τα παιδιά να πηγαινοέρχονται πάνω κάτω», είπε.

Οι ανατριχιαστικοί ισχυρισμοί για τον θάνατο του βρέφους

Την ίδια ώρα, σοκ και οργή προκαλεί ο ισχυρισμός του 43χρονου που φέρεται ως πατέρας του βρέφους, σχετικά με τις συνθήκες θανάτου του παιδιού.

Το βρέφος, ηλικίας περίπου οκτώ μηνών, εντοπίστηκε νεκρό και σε κατάσταση ψύξης στην Κυψέλη. Ο 43χρονος φέρεται να υποστήριξε ότι οι μαχαιριές που εντοπίστηκαν στη σορό προκλήθηκαν στην προσπάθειά του να απομακρύνει τον πάγο από το σώμα του παιδιού.

Ο ίδιος φέρεται να αρνείται ότι δολοφόνησε το βρέφος, υποστηρίζοντας ότι ο θάνατός του προήλθε από παθολογικά αίτια.

Ωστόσο, σύμφωνα με τα στοιχεία της ιατροδικαστικής εξέτασης, το παιδί έφερε τουλάχιστον δέκα τραύματα από μαχαίρι στην πλάτη, ορισμένα εκ των οποίων ήταν ιδιαίτερα βαθιά.

Οι Αρχές εξετάζουν πλέον όλα τα στοιχεία της υπόθεσης, ενώ οι έρευνες αναμένεται να ρίξουν περισσότερο φως στις συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή του το βρέφος και στο τι συνέβη πριν από τον εντοπισμό της σορού του.

Στο μικροσκόπιο και οι κατηγορίες για ναρκωτικά

Ο 43χρονος Έλληνας, η 38χρονη Γερμανίδα και ο 26χρονος Αφγανός που συνελήφθησαν στο διαμέρισμα της Κυψέλης βρέθηκαν αντιμέτωποι με κατηγορίες που αφορούν τη διακίνηση ναρκωτικών, καθώς και τη μη ανακοίνωση ανεύρεσης νεκρού.

Παράλληλα, οι Αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο να ασκηθεί και δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε σχέση με τον θάνατο του βρέφους.

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