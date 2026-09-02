Κυψέλη: Περιέφεραν το νεκρό μωρό από σπίτι σε σπίτι για 4 χρόνια - Μυστήριο με «εξαφανισμένο» παιδί

Υπάρχουν υπόνοιες για την ύπαρξη επιπλέον παιδιών στην οικογένεια, τα οποία δεν έχουν ταυτοποιηθεί ή εντοπιστεί δημόσια

Μιχάλης Παπαδάκος

Κυψέλη: Περιέφεραν το νεκρό μωρό από σπίτι σε σπίτι για 4 χρόνια - Μυστήριο με «εξαφανισμένο» παιδί
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Η 38χρονη κατέθεσε ότι το νεκρό βρέφος στην κατάψυξη γεννήθηκε το 2022, με αποτέλεσμα να υπάρχει αμφιβολία αν το βρέφος στη φωτογραφία του 2021 είναι διαφορετικό από το δολοφονημένο.
  • Υπάρχουν υπόνοιες για την ύπαρξη επιπλέον παιδιών στην οικογένεια, τα οποία δεν έχουν ταυτοποιηθεί ή εντοπιστεί δημόσια.
  • Ο 43χρονος είχε δημοσιεύσει φωτογραφίες παιδιών που ισχυριζόταν ότι ήταν δικά του, δημιουργώντας ερωτήματα για την ταυτότητα και την τύχη τους.
  • Το νεκρό βρέφος φέρεται να περιφερόταν από σπίτι σε σπίτι για τέσσερα χρόνια, λόγω της συνεχούς αλλαγής κατοικίας της οικογένειας.
  • Η οικογένεια είχε μετακινηθεί σε τουλάχιστον τέσσερα διαφορετικά μέρη τα τελευταία χρόνια, προτού αποκαλυφθεί η υπόθεση στο διαμέρισμα της οδού Θάσου.
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Σε μια από τις δεκάδες φωτογραφίες που έχει αναρτημένες η «μητέρα» της Κυψέλης στα πολλά προφίλ που διατηρεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, έχει ανεβάσει και μια φωτογραφία με τα δύο αγόρια ηλικίας 9 και 12 ετών σήμερα κι ένα βρέφος σε καρότσι.

Η φωτογραφία αναρτήθηκε στις 19 Δεκεμβρίου 2021 σε προφίλ της 38χρονης, είναι «ταγκαρισμένος» ο 43χρονος και γράφει η λεζάντα στα γερμανικά «Unsere Jungs», δηλαδή «τα αγόρια μας».

Στη φωτογραφία διακρίνονται δύο ανήλικα αγόρια κι ένα βρέφος. Η 38χρονη κατέθεσε ότι το βρέφος που βρέθηκε νεκρό στην κατάψυξη γεννήθηκε το 2022. Αν όντως ευσταθούν όσα λέει, τότε το βρέφος που είναι στη φωτογραφία, είναι άλλο από το δολοφονημένο...

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Αν τελικά δεν είναι το ίδιο μωρό με αυτό που δολοφονήθηκε ειδεχθώς, τότε υπάρχει ακόμη ένα βρέφος που εμφανίζεται στο νοσηρό «οικογενειακό» περιβάλλον και του οποίου η ταυτότητα και η τύχη δεν έχουν αποσαφηνιστεί.

Δεν είναι όμως μόνο το βρέφος, καθώς ο 43χρονος το 2011, σε ανάρτησή του είχε δημοσιεύσει μια φωτογραφία με ένα μωρό αναφέροντας ότι είναι η κόρη του. Ωστόσο, λίγους μήνες πριν από την συγκεκριμένη ανάρτηση, στο προφίλ του είχε αναρτηθεί άλλη φωτογραφία με παιδί περίπου 2-3 ετών. Είχε γράψει τότε στη λεζάντα «το αγόρι μου», ενώ απαντώντας σε σχόλιο φίλου του στην ανάρτηση είχε αναφέρει ότι είναι ο γιος του.

Πλέον, εγείρονται σοβαρά ερωτήματα αν υπάρχει κι άλλο παιδί, μεγαλύτερο από την 15χρονη, κι αν όντως υφίσταται, πού βρίσκεται σήμερα.

Μένει να ξεκαθαρίσει αν είναι βιολογικοί γονείς και των υπολοίπων παιδιών, αλλά και του νεκρού βρέφους...

«Το χτυπούσα με μαχαίρι για να σπάσει ο πάγος»

Την ίδια στιγμή, αποτροπιασμό προκαλεί το γεγονός ότι 43χρονος υποστηρίζει ότι το παιδί πέθανε από παθολογικά αίτια κι ότι τα τραύματα στην πλάτη προήλθαν από την προσπάθειά του να απομακρύνει την κρούστα πάγου που είχε σχηματιστεί στο σώμα του βρέφους κατά το διάστημα που παρέμενε στον καταψύκτη του ψυγείου.

Ο ίδιος αρνείται ότι χρησιμοποίησε το μαχαίρι για να προκαλέσει τον θάνατο του παιδιού, υποστηρίζοντας ότι οι κακώσεις προέκυψαν όταν προσπαθούσε να το... αποψύξει.

Περιέφεραν το νεκρό παιδί από σπίτι σε σπίτι για 4 χρόνια

Σε ό,τι αφορά στο κατεψυγμένο βρέφος, αν όντως γεννήθηκε στις 13.10.2021. και το δολοφόνησαν όταν ήταν οκτώ-εννιά μηνών, τότε σημαίνει ότι το παιδί το περιέφεραν από σπίτι σε σπίτι εδώ και τέσσερα χρόνια...

Η «οικογένεια» του 43χρονου και της 38χρονης, άλλαζε συνεχώς σπίτια. Αρχικά την περίοδο 2019-2020 έμεναν στην οδό Σκιάθου, εκεί που κρατούσε φυλακισμένη κι εξέδιδε τη Γερμανίδα ο 43χρονος.

Αργότερα, το ζευγάρι μαζί με τα παιδιά, εγκαταστάθηκε σε άλλο σπίτι, και συγκεκριμένα σε μια αποθήκη στην οδό Αιλιανού. Ακολούθως έμειναν για ένα μεγάλο διάστημα έναν-ενάμιση χρόνο στην οδό Φυλής, και τέλος εγκαταστάθηκαν στο διαμέρισμα airbnb της οδού Θάσου, όπου αποκαλύφθηκε η φρικώδης ιστορία.

Στον εισαγγελέα οι συλληφθέντες

Σήμερα το πρωί αναμένεται να απολογηθούν ο 43χρονος, η 38χρονη και ο 26χρονος Αφγανός, ενώ οι επόμενες ώρες θεωρούνται κρίσιμες για την εξέλιξη της υπόθεσης.

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